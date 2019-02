19. Februar 2019, 18:40 Uhr Golf "Cheeeaapp"-Rufe entlang der Fairways

US-Profi Matt Kuchar gewann 1,29 Millionen Dollar bei einem Turnier, zahlte dem Caddie 5000 Dollar - und ein PR-Desaster begann.

Von Gerald Kleffmann

Der Golfprofi Matt Kuchar zählt seit Jahren zu den besten Spielern der Welt, er gehörte zum Ryder-Cup-Team der USA, das im September in Paris allerdings von Europa furchtbar gedemütigt worden war. Er lächelt oft, ist beliebt bei Golffans. Unerfreuliches war von Kuchar bislang nicht bekannt, der mit seiner Gattin Sybi, die früher eine gute Tennisspielern am College war, gar mal ein Ehepaar-Turnier im Doppel, ausgerichtet vom amerikanischen Verband, gewann. "Kuuuch", brummen seine Anhänger, wenn er über den Platz geht. Am Wochenende jedoch hat er sich erstmals auch ein paar weniger angenehme Dinge anhören müssen - das lag daran, dass der unscheinbare Nette plötzlich zum Buhmann geworden war.

Die ungewöhnliche Geschichte begann mit einem Sieg Kuchars. Der 40-Jährige aus Florida gewann im November sein achtes Turnier auf der US-Tour. Für den Erfolg in Playa del Carmen, Mexiko, kassierte er 1,296 Millionen Dollar. Die Caddies, also die Taschenträger, erhalten meist rund zehn Prozent des Betrages, je nach Abmachung. In diesem Fall wären das fast 130 000 Dollar gewesen. Aber David Giral Ortiz bekam 5000 Dollar - 0,38 Prozent. Das klingt unverschämt, war es aus Sicht Kuchars aber zunächst nicht. Die beiden hätten ja einen Deal gehabt, je nach Platzierung sollte sich Ortiz' Verdienst erhöhen, im Bestfall sollte er 4000 Dollar erhalten. Kuchar packte 1000 Dollar drauf - und dachte: alles gut. Aber wie sich zeigte: Nichts war gut. Denn da war ja auch die Situation und die Sicht des Caddies, die in US-Medien wie dem Golfchannel und bei golf.com jetzt erst so richtig beleuchtet und transportiert wurden. Die wie eine Staatsaffäre gärende Episode mündete darin, dass sich Kuchar erst ungelenk und dann ein zweites Mal glaubhafter entschuldigte, eine Zahlung an Ortiz versprach sowie eine Spende an die Golfveranstaltung in Mexiko.

Dieses Golfjahr 2019 ist bislang ein skurriles, eher negative als positive Themen haben die größeren Debatten bestimmt. Mal wurde ein Spieler nach einer schwammig formulierten Regeländerung fürs Putten überhart bestraft (der Chinese Li Haotong soll den Schlägerkopf mithilfe des Caddies justiert haben). Mal fand ein Turnier in Saudi-Arabien statt, wo auch noch Sergio Garcia in Wutattacken fünf Grüns zerstörte, disqualifiziert wurde und Besserung gelobte. Zwei Wochen später war dann Kuchar an der Reihe mit der Entschuldigung. Manche wie das Branchenblatt Golfweek sehen immerhin das Gute im Schlechten: Wenn Golf mit etwas Unerfreulichem in den Schlagzeilen sei, sei das auch werbewirksam. Hauptsache, es wird geredet.

Kuchars Caddie-Gate, wie der Vorfall genannt wird, war auch deshalb für viele so interessant, weil er einiges über die Gepflogenheiten der Golfstars und ihrer oft mächtigen Berater verriet. Kuchar wird vom wohl härtesten Knochen vertreten, der es gewohnt ist, andere auflaufen zu lassen. Mark Steinberg ist auch der Manager von Tiger Woods - und gefürchtet. Unter US-Reportern wird er Dr. No gerufen, weil er zu Anfragen gerne "Nein" sagt. Der Gelegenheitscaddie Ortiz hatte offenbar auch diese Erfahrung gemacht, denn seine Bitte per Email, er wolle nach dem Sieg angemessen entlohnt werden, konterte Steinberg mit einem Angebot über 15 000 Dollar. Ortiz lehnte ab. Laut golf.com wollte Ortiz 50 000. Doch es passierte nichts. Zu Beginn des PGA-Turniers im Riviera Country Club vergangene Woche versuchte Kuchar gar noch auf die ursprüngliche Abmachung zu verweisen und meinte, für einen, der sonst 200 Dollar die Woche verdiene, seien 5000 doch toll. Spätestens da geriet er in die Rolle des Bösewichts. Aus einer Situation, die er rasch hätte lösen können, wenn er halbwegs nach den gängigen Gepflogenheiten verfahren hätte, war in der Wahrnehmung vieler ein Kampf geworden: die realitätsfremde Golfelite hier, der kleine Mann aus Mexiko dort. Kuchar hat bisher 47 Millionen Dollar Preisgeld erspielt.

Erst als die Stimmung entlang der Fairways beim Turnier in Kalifornien gegen ihn kippte, wurde er einsichtig. Die Fans hatten "cheeeaapp", billig, gerufen und: "Zahl deinen Mann!" Kuchar veröffentlichte daraufhin ein Statement. Er sei so nicht als Person, so wolle er nicht sein. Er komme für alles auf, er sei unsensibel gewesen. Er habe die Situation nie eskalieren lassen dürfen. Es klang, als habe er auf Kuuuch gehört - und weniger auf Dr. No.