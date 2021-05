Golfprofi Alex Cejka (München) hat in den USA seinen ersten Sieg auf der Champions Tour gefeiert. In seinem erst dritten Turnier auf der Tour für Spieler über 50 Jahre setzte sich der gebürtige Tscheche in Birmingham/ Alabama mit einem Birdie am ersten Loch des Stechens gegen Titelverteidiger Steve Stricker (USA) durch. Cejka sicherte sich damit die volle Spielberechtigung für die kommenden beiden Jahre. Cejka war erst durch die Absage von Jay Haas als erster Ersatz ins Feld gerückt. Sechster mit neun Schlägen Rückstand auf Cejka und Stricker wurde Bernhard Langer (279). Der Anhausener, der in der laufenden Saison einen Turniersieg und weitere 14 Top-10-Platzierungen aufweist, führt weiter die Geldrangliste an. Cejka kassierte für seinen Premierenerfolg 375 000 Dollar.