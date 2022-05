Der Amerikaner Sam Burns hat nach seiner bemerkenswerten Aufholjagd im Stechen noch das PGA-Turnier in Fort Worth/Texas gewonnen. Am ersten Play-off-Loch setzte sich der 25-Jährige gegen seinen Landsmann und Weltranglistenersten Scottie Scheffler durch. Burns hatte auf der letzten Runde bereits mit sieben Schlägen weit zurückgelegen, konnte sich aber wieder steigern. Er erhielt ein Preisgeld von 1,512 Millionen Dollar. Scheffler hat in diesem Jahr bereits vier Turniere gewonnen, darunter das Masters in Augusta. In der Weltrangliste behält er seine Führung, Burns verbesserte sich um einen Platz auf Rang neun.