Vor zehn Monaten wollte Li Haotong seine Golfkarriere beenden, am Sonntag zeigt er mit dem Sieg in Eichenried, dass er doch noch gewinnen kann.

Von Felix Haselsteiner

68 Löcher lang hatte in Eichenried niemand wirklich eine Debatte darüber geführt, wer die BMW International Open in diesem Jahr gewinnen würde. Die Sache war recht klar: Zu gut hatte Li Haotong an den ersten drei Tagen gespielt, zu klar war sein Vorsprung gewesen, nachdem er am Donnerstag den Platzrekord eingestellt und dann einfach weitergespielt hatte, als wäre Eichenried eine Spaß-Minigolf-Anlage. Dann jedoch, vier Jahre und 149 Tage nach seinem bislang letzten Sieg auf der europäischen DP World Tour, bekam es der 26-jährige Chinese mit den Nerven zu tun.

Zweimal hatte er auf den letzten vier Löchern Glück, als der Ball gerade so das Wasserhindernis verfehlte, kurz sah es danach aus, als würde er den lange erhofften Sieg noch vergeben. Weil sein Konkurrent, der Belgier Thomas Pieters, mit einem Ergebnis von fünf Schlägen unter Par einen hervorragenden Schlusstag erwischte, wurde das Turnier schließlich auf einem Extraloch entschieden - dort brauchte Li am frühen Sonntagabend einen sensationellen Putt aus etwa zwölf Metern, um zu gewinnen.

"Ich habe ehrlich gesagt keine Erinnerung mehr, wie ich den Putt gemacht habe und wie der Ball ins Loch gelaufen ist", sagte Li später in der Pressekonferenz. Die Emotionen übermannten ihn in den Sekunden des Sieges, Li brach in Tränen aus und umarmte wild jeden, der ihm nahe kam. "Oh mein Gott, das sieht ja schrecklich aus", sagte Li später lachend bei Ansicht der Bilder, aber wahre Gefühlsausbrüche sind eben nicht immer ästhetisch.

"Niemand weiß, was ich in den letzten vier Jahren durchgemacht habe."

Sie waren jedenfalls allzu angemessen, denn die Geschichte des Li Haotong ist auch eine von einem abgeschriebenen Talent, das bis vor kurzem noch vom Weg abgekommen war. Seinen ersten Sieg in Dubai errang er einst 2018 in einem legendären Playoff gegen Rory McIlroy, der damals der beste Spieler der Welt war. Im Nachgang wurde dem jungen Chinesen eine Weltkarriere vorhergesagt, er reiste zum Masters nach Augusta und spielte dort erfolgreich, er wurde Dritter bei den British Open. Li war fester Bestandteil der Golfwelt. Dann folgte die Krise: "Niemand weiß, was ich in den letzten vier Jahren durchgemacht habe", sagte Li: "Vor zehn Monaten habe ich gedacht, dass ich mit Golf aufhören werde."

Li konnte nicht mehr mit seinem Driver abschlagen, ein essentieller Schläger für jeden Spieler. "Ich habe gedacht, dass ich jeden Ball verlieren werde. Ich hatte solche Angst davor, dass ich unzählige Bälle mit auf die Runde genommen habe." Schrittweise überwand Li seine Angstzustände. Dass er ein knappes Jahr später schon wieder gewinnen würde, damit hatte er jedoch nicht gerechnet. Mit seinem Sieg in Eichenried ist er nun wieder für die British Open qualifiziert, die Rückkehr auf die große Bühne der Major-Turniere steht bevor: "Ich war eine Zeit lang immer für diese Turniere qualifiziert, dann nicht mehr - jetzt fühlt es sich umso besser an, dort wieder spielen zu können."

Lis emotionale Rückkehr als Sieger setzte einen Schlusspunkt auf eine Turnierwoche in München, in der 51 500 Zuschauer herausragendes Golf sahen. Auch ein Deutscher trug seinen Teil dazu bei: Nicolai von Dellingshausen wurde geteilter Fünfter. Er sei "überglücklich" mit dem Ergebnis und mit der Art und Weise, wie er gespielt habe, sagte von Dellingshausen nach seiner vierten Runde, bevor ihn die zahlreichen jungen Autogrammjäger in Beschlag nahmen, die über vier Tage lang den Zaun an der Pressezone belagert hatten.

Auch Li Haotong musste nach der Siegerehrung und zahlreichen Interviews noch minutenlang Autogramme schreiben, eine gute Stunde lag sein finaler Putt zum Sieg da schon zurück - und doch wirkte er immer noch so, als könne er nicht wirklich fassen, dass er nun wieder ein Sieger ist.