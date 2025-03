Die deutschen Nordischen Kombinierer haben bei der WM die Goldmedaille gewonnen und damit für den ersten deutschen WM-Titel in Trondheim gesorgt. In der Besetzung Johannes Rydzek, Wendelin Thannheimer, Julian Schmid und Vinzenz Geiger setzte sich das Quartett von Bundestrainer Eric Frenzel vor Österreich und Norwegen durch. Deutschland trotzte damit auch einem Sturz von Startläufer Rydzek, der bei einer Abfahrt in seiner Schlussrunde zu Fall kam.