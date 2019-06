30. Juni 2019, 18:34 Uhr Gold Cup Haiti im Halbfinale

Rekordsieger Mexiko und Außenseiter Haiti sind die ersten beiden Halbfinalisten beim Gold Cup. Der zehnmalige Titelträger aus Mittelamerika besiegte die Auswahl Costa Ricas in Houston 5:4 im Elfmeterschießen (1:1, 1:0). Gegner am Dienstag in Glendale/Arizona ist Haiti, das Kanada 3:2 (0:2) niederrang. Haiti, das 1973 das Vorgängerturnier (Concacaf Nations Cup) gewonnen hatte, lag gegen Kanada nach den Toren von Jonathan David (18.) auf Vorlage von Bayern Münchens Angreifer Alphonso Davies sowie Davies (28.) zurück. Nach dem Seitenwechsel drehten allerdings Duckens Nazon (50.), Herve Bazile per Elfmeter (70.) und Wilde-Donald Guerrier (76.) die Partie. Der Gold Cup ist das kontinentale Turnier für Nord- und Mittelamerika sowie die Karibikstaaten. Der Wettbewerb wird

in den USA, Costa Rica und Jamaika ausgetragen.