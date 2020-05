Mario Götze verlässt Borussia Dortmund definitiv zum Saisonende, er bekommt keinen neuen Vertrag. Das sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc in einem Interview mit dem Sender Sky vor der Bundesliga-Partie in Wolfsburg.

Der 27 Jahre alte Fußball-Weltmeister von 2014, der im Finale das entscheidende Tor schoss, kann somit ablösefrei gehen. Schon länger wurde spekuliert, dass Götze möglicherweise ins Ausland geht.

"Wir sind übereingekommen, dass wir die Zusammenarbeit nach der Saison nicht fortsetzen werden", sagte Zorc am Samstag. Die Entscheidung habe man "gemeinsam getroffen". "Götze ist ein sehr verdienter Spieler", fügte Zorc an. "Es ist auch in seinem Sinne, dass er nach einer neuen Aufgabe schaut."

Zuletzt spielte Götze unter Trainer Lucien Favre kaum eine Rolle. Obwohl er weitgehend verletzungsfrei blieb, kam Götze in der aktuellen Bundesliga-Saison nur ein einziges Mal über 90 Minuten für Dortmund zum Einsatz. In der vergangenen Woche wurde er erst in der 87. Minute eingewechselt, an diesem Samstag steht er wieder nicht in der Startelf.