Interview von Javier Cáceres und Thomas Hürner

In Hamburg knistert es dieser Tage, so wie immer vor der Fußball-Stadtmeisterschaft zwischen dem HSV und dem FC St. Pauli (Freitag, 18.30 Uhr, Millerntor-Stadion). Als Zeichen der feindlichen Übernahme haben HSV-Fans die berühmte Davidstreppe, die im Stadtteil St. Pauli steht und vom Kiez hinaus in Richtung Hafen führt, in ihren Vereinsfarben Blau-Weiß-Schwarz bemalt.