Im Profitennis, so ist es in der Branche bekannt, gibt es einige wenige Zeitfenster im Jahr, in denen sich personelle Veränderungen innerhalb der Teams von Spielerinnen und Spielern eher eignen als zu anderen Zeiten. Das erklärt zum Beispiel auch, warum es Ende des vergangenen Jahres recht turbulent zugegangen war. Fast jede zweite Akteurin der Weltspitze tauschte auf der Frauentour WTA ihren Trainer aus, was insofern Sinn ergab, weil man die wichtige Saisonvorbereitung gemeinsam gestalten und gleich neue Justierungen vornehmen kann. Eine erste Zäsur erfolgt dann meist nach den Auftakt-Turnieren in Australien sowie jenen in Dubai/Doha, was auch daran liegt, dass dann ein wenig Luft ist, um sich wiederum auf die kommenden wichtigen Events in Indian Wells und Miami einzustimmen. Die nächste passende Gelegenheit für Korrekturen wäre wieder vor dem Start der Sandplatzturniere, aber so lange wollte nach Lage der Dinge Julia Görges diesmal nicht warten. Ihre Partnerschaft mit Jens Gerlach, 46, die Ende Oktober 2019 offiziell begann, ist nun von beiden Seiten einvernehmlich beendet worden.

Zum einen ist dieser eher schnelle Schnitt natürlich überraschend, Görges ist nicht bekannt für einen Hire&Fire-Führungsstil, ganz im Gegenteil. Sie schätzt die kontinuierliche Zusammenarbeit. Zum anderen passt der Schnitt aber doch zu Görges, die durchaus mit Klarheit ihr eigenes Tennis-Unternehmen als CEO stets führte und halbe Sachen eben nicht so gerne befürwortet. "Jens und ich haben beschlossen unsere Spieler-Trainer-Beziehung zu beenden", bestätigt Görges der SZ in der ihr eigenen Aufgeräumtheit und erklärt dazu: "Nachdem wir unsere Partnerschaft und die persönlichen Umstände überprüft haben, halten wir es für das Beste, getrennte Wege zu gehen. Ich möchte Jens für seine harte Arbeit danken."

Görges verlor zu oft zu früh

Dass nicht alles so zusammenpasste, wie es sich beide beim Start erhofft hatten, liegt in der Natur einer Trennung und ließ sich wohl auch an den letzten Ergebnissen auf dem Platz ein wenig ablesen. Sie verlor zu oft zu früh. Auch Gerlach lässt in seiner Aussage gewisse Differenzen erkennen. "Julia und ich haben in den vergangenen fünf Monaten sehr intensiv an einigen Dingen gearbeitet", sagt der Allgäuer. "Aus persönlichen Gründen haben wir uns allerdings darauf verständigt, dass es im besten Interesse aller liegt, wenn ich von meiner Trainerrolle zurücktrete." Eindeutig erkennbar ist auf beiden Seiten der Wille, einen sauberen Schnitt ohne Misstöne zu vollziehen, und so, wie sich die beiden als Profis in ihren Bereichen stets gaben, sollte dieses Vorhaben gelingen. Gerlach, der 2004 die Russin Anastasia Myskina zum French-Open-Titel geführt hatte, hatte zuvor zwei Jahre lang mit seiner freundlichen, harmoniebetonten Art die deutschen Fed-Cup-Frauen betreut und sich eigens für Görges, als das Angebot kam, vom DTB freistellen lassen.

So sehr Trennungen zwischen Spielern und Trainern auch immer festhalten, dass es sportlich nicht lief, so sehr dokumentiert sie in Görges' Fall aber auch ihren Ehrgeiz, wieder in höhere Ranglistenbereiche vorzustoßen. Sie war mal, das ist ja gar nicht so lange her, Neunte in ihrem grandiosen Jahr 2018, als sie in Wimbledon gar im Halbfinale stand. Derzeit ist sie auf Platz 38 geführt, was sicherlich nicht zu ihren Ambitionen und Fähigkeiten passt. Und Görges, daraus macht sie keinen Hehl, sondern nahm es stets amüsiert zur Kenntnis, wird nicht jünger. 31 Jahre alt ist die seit Jahren beste deutsche Spielerin neben Angelique Kerber. Ende 2019 hatte sie der SZ verraten, "Richtung zwei, drei Jahre" nur noch spielen zu wollen, weil es auch ein Leben danach gebe.

Den größten Teil ihrer Karriere hat Görges nun also schon hinter sich, was eben auch heißt, den verbleibenden Rest noch sorgsamer zu planen. Sie wird sich daher Zeit nehmen bei der Auswahl eines neuen Trainers, betont sie. Bei den Turnieren in Indian Wells, Miami und Charleston wird sie erst mal ohne Coach, so der Plan, antreten. Alleine reist sie indes nicht. Fitnesstrainer Scott Byrnes und Physio Jörg Fauland begleiten sie beim zweiten Neustart 2020.