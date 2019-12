Julia Görges bei den US Open - hier will sie auch im kommenden Jahr wieder angreifen.

Als Erstes taucht die braune Bommelmütze auf, als Julia Görges die Treppe hoch schreitet im Leistungsstützpunkt des Bayerischen Tennisverbandes, der auch zum Bundesstützpunkt der deutschen Männer ernannt wurde. Ihr Gang ist langsam, was nicht nur an der dicken Tennistasche liegt, die sie wie einen Rucksack trägt. Sie hat die intensive Morgenschicht hinter sich. "Ich geh' kurz essen", ruft sie zu. Eine Dreiviertelstunde später kehrt sie zurück. "Schön hier", sagt sie, "hier habe ich alles, was ich brauche."

In der Halle kann sie auf dem Hartplatzbelag Rebound Ace spielen, im Fitnessraum an der Physis arbeiten. Die Kantine ist ums Eck. Für zwei Tage in der Woche reist Görges nun von ihrem Wohnort Regensburg nach Oberhaching bei München. Um ihren Neustart anzugehen. "Es ist ja nicht mein erster", sagt sie und lacht befreit auf. Es wird nicht das einzige Mal sein, dass ihr optimistischer Pragmatismus durchklingt.

Görges, 31, ist selbst nach dieser Saison, die nicht ihre beste war, immer noch die beste deutsche Tennisspielerin neben Angelique Kerber, als 28. in der Weltrangliste schloss sie trotz einiger Rückschläge das Jahr ab, das nervenaufreibend war. Nach drei außergewöhnlich erfolgreichen Spielzeiten mit Trainer und Manager Michael Geserer sowie Fitnesscoach Florian Zitzelsberger, der auch privat ihr Begleiter war, gingen diese Allianzen in die Brüche. "Jede Reise geht mal zu Ende", sagt Görges, "mit jeder Tür, die man schließt, geht eine neue auf." Es ist ihre Art zu sagen, dass sie nicht nachkarten will; intern hatte es am Ende ja doch Dissonanzen gegeben.

Görges zählt sich zur goldenen Generation

Görges zählt - sie verwendet selbst den Begriff - zur Riege der goldenen Generation, so wurden sie, Kerber, Andrea Petkovic und Sabine Lisicki genannt, als sie vor mehr als einem Jahrzehnt die Tennisbühne als hoffnungsvolle Talente betraten. Keine ist indes wie die andere, und mit Sicherheit ist Görges in diesem Quartett stets die Aufgeräumteste, Klarste, Strukturierteste gewesen. Wenn sie einen Schlussstrich zieht, ist da ein Schlussstrich. Und der Blick geht nach vorn. Die Art, wie sie nun ihre 15. Profisaison angeht, erzählt allein schon die Geschichte darüber, warum sich Görges so lange auf der Tour hält.

Binnen Wochen hat sie sich ein Team gezimmert, das ihre Ansprüche verdeutlicht: an sich, an andere. Jens Gerlach war nicht nur der deutsche Fed-Cup-Teamchef zuletzt, der Allgäuer führte 2004 die Russin Anastasia Myschkina zum French-Open-Sieg. Fitnesscoach Scott Byrnes, ein Australier, leitete Eugenie Bouchard und Ana Ivanovic an. Physio Tim Höper war mal bei Kerber. Er wechselt sich mit den erfahrenen Jörg Fauland und Armin Rubach ab, und falls das Bild entsteht, das sind aber viele, dann täuscht der Eindruck nicht.

Genau so will es Görges, die sich zum einen zurecht als "gestandene Spielerin" betrachtet - 2018 stand sie im Halbfinale von Wimbledon und in den Top Ten - und zum anderen als Unternehmerin, von der es heißt, sie sei eine derjenigen, die Mitarbeiter fair entlohne und behandle. "Ich hoffe, das ist so", sagt sie, aber das macht sie nicht nur aus Empathie. Sie will gute Leute im Team, Könner in ihren Bereichen. Man sollte diese Herangehensweise im Profisport für selbstverständlich halten, aber oft kommt es gerade im Frauentennis vor, dass Spielerinnen sich zum Beispiel nicht von der (kostengünstigeren) Expertise der Eltern lösen. Förderlich ist das nicht oft.

Unter jüngeren deutschen Spielerinnen mag es jedenfalls welche in all den Jahren gegeben haben, die technisch ähnlich gut veranlagt waren, doch mangelte es diesen offensichtlich an Eigenschaften, die Görges für maßgeblich hält für eine lange florierende Karriere: "Geduld, Disziplin, Härte, Willensstärke, Fokus", sagt sie, seien unabdingbare Bausteine ihres Schaffens, "und dieses: nie aufgeben!" In der kommenden Saison dürfte Görges die Zehn-Millionen-Dollar-Grenze an Preisgeld durchbrechen, ein Zeugnis ihrer professionellen Hartnäckigkeit, wobei konkret anderes im Vordergrund steht: die nächste Weiterentwicklung als Spielerin, als Person. Sie macht sich schon wieder Druck.

"Ich finde es beeindruckend, wie sich das Frauentennis gemacht hat", sagt Görges. In der Tat ist die jüngere Generation, angeführt von der Weltranglisten-Ersten Ashleigh Barty, 23, strategisch und athletisch auf einem viel höheren Niveau als die Breite früher. Für die Etablierten bedeutet dies, noch mehr zu unternehmen, um Schritt zu halten. "Es geht mir jetzt darum, die Jule spielerisch zu formen, die ich 2020 sein will", sagt Görges. Kontrollierte Offensive, dafür will sie stehen. "Sie muss nicht sofort den Punkt machen", erklärt Gerlach, der in Oberhaching dabei ist.