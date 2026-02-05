Nationalspieler Serge Gnabry bleibt über das Ende dieser Saison hinaus beim FC Bayern. Wie der Klub am Donnerstag bekannt gab, hat der Offensivspieler seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bis 2028 verlängert. Schon in den vergangenen Wochen hatte sich angedeutet, dass der 30-Jährige, der in der Bundesliga -Hinrunde regelmäßig von Beginn an spielte, in München bleiben würde.

„Serge Gnabry ist mit dem FC Bayern gewachsen und zählt zu den absoluten Stützen dieser Mannschaft – auf dem Platz und in der Kabine ist er ungemein wichtig“, sagte Sportvorstand Max Eberl laut einer Mitteilung auf der Klub-Homepage. „Meine Ziele sind, dass es so weitergeht“, sagte Gnabry: „Wir sind eine echte Einheit und können Großes erreichen.“

Gnabry steht seit 2017 unter Vertrag bei den Münchnern, mit denen er unter anderem 2020 die Champions League gewonnen hat.

Er hätte bei seiner ersten Unterschrift an der Isar „niemals gedacht“, dass er so lange bleiben würde, bekannte er. Damals hatten ihn die Bayern zunächst für eine Saison an die TSG Hoffenheim verliehen. Seit seinem eigentlichen Anfang in München 2018 hat er in 311 Pflichtspielen 100 Tore erzielt und 69 vorbereitet.

Nachdem zuletzt Leon Goretzka erklärt hatte, den FC Bayern im Sommer zu verlassen, laufen nun noch Verträge von drei Profis aus, die in dieser Saison zum Einsatz kamen. Auf eine Unterschrift von Dayot Upamecano hoffen die Münchner nach zähen Verhandlungen in den kommenden Tagen. Bei Raphaël Guerreiro wäre ein Abschied im Sommer keine riesige Überraschung. Ansonsten ist nur noch offen, wie die Zukunft von Manuel Neuer aussieht. Der Torwart wird im März 40 Jahre alt.

Aktuell könnte sich der Kader der Münchner derweil noch verkleinern: Außenverteidiger Sacha Boey wechselt Medienberichten zufolge zu Galatasaray Istanbul. Wie unter anderem der italienische Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, wird der 25-jährige Franzose bis zum Sommer an seinen früheren Verein in der Türkei verliehen. Das Geschäft soll eine Kaufoption beinhalten, Galatasaray übernimmt Boeys Gehalt bis Ende Juni. Offizielle Angaben lagen zunächst nicht vor.



Die Bayern hatten Boey Ende Januar 2024 aus Istanbul verpflichtet und mit einem Vertrag bis zum 30. Juni 2028 ausgestattet. Galatasaray selbst teilte einst freudig in einer Pressemitteilung mit, dass die Münchner 30 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro Bonus bezahlt haben. Boey hatte beim FC Bayern immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen und konnte sich in seinen zwei Jahren in München keinen Stammplatz erarbeiten. Das Wintertransferfenster in der Türkei ist noch bis Freitag offen.