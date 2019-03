5. März 2019, 18:29 Uhr Glosse Völlig verzettelt

Zum zweiten Mal in zehn Jahren gibt es beim HSV Ärger um eine Papierkugel. Diesmal gelangt die Taktik unfreiwillig in die Hände des Gegners. Oder war es Absicht?

Von Philipp Schneider

Papier ist geduldig, das wusste man. Seit Montagabend ahnt man, dass Papier so geduldig ist, dass es imstande ist, eine langfristige Strategie zu verfolgen. Eine regelrechte Kampagne zur Enervierung des Hamburger Sportvereins, der ja nun schon zum zweiten Mal Opfer wurde von der Macht zu Kugeln deformierter Papiere, die er so nicht auf dem Zettel gehabt hat.

Zehn Jahre liegen zwischen den leichtfertigen Papierkügelchenwürfen im Hamburger Volksparkstadion. Doch als am Montag der soeben erst eingewechselte Mittelfeldmann Gotoku Sakai damit begann, ein Schriftstück mit den handschriftlichen Anweisungen seines Trainers Hannes Wolf in ein Wurfgeschoss umzufunktionieren, da war auf der Ehrentribüne bereits ein prophetisches Raunen zu vernehmen. Ein ehemaliger Vereinsfunktionär verlor sogleich die Contenance und schrie: "Schiete! Dat givv't doch nee!"

Doch, das gab es tatsächlich. Gotoku Sakai zerknüllte die hochkomplexe und eine Woche lang von Wolf ertüftelte Taktik des HSV in ein aerodynamisch taugliches Wegwerfprodukt, dann ließ er die Taktik fliegen, ehe sie unmittelbar vor der Bank der SpVgg Greuther Fürth liegen blieb. Dort fand und studierte sie der als Taktikfuchs bekannte Fürther Assistenztrainer Andre Mijatovic, der sich unversehens in der komfortablen Situation befand, eine raffinierte Gegenstrategie ersinnen zu dürfen.

Taktikzettel sind in Mode im Fußball. Ralf Rangnick wurde im Oktober von seinen Spielern dafür gefeiert, dass er im lauten Stadion von Celtic Glasgow seine Anweisungen nicht brüllte, sondern in schriftlicher Form kreisen ließ. Sie dürfen nur halt nie in Gegnerhand gelangen. Eine Theorie lautete, Sakai habe das Papier weggeworfen, weil er nichts anfangen konnte mit Wolfs deutschsprachigen Anweisungen. Sakai wurde allerdings vor 27 Jahren in New York City geboren, seine Mutter heißt "Angelika", seine Großmutter wohnt in Nürnberg. Außerdem liebt er Milchreis. So viel zum Witzchen von Fürths Manager Rachid Azzouzi, der einwarf, auf dem Zettel sei ein japanisches Kochrezept zu lesen gewesen (Kleine Witzkritik: Warum sollte ein deutscher Trainer seinem japanischen Spieler ein Kochrezept aus dessen Heimat zustecken?).

Erinnerungen wurden geweckt in den Köpfen der Hamburger Zuschauer. 2009 hatte einer von ihnen, ein Kind der Kurve, eine Papierkugel aufs Feld geschmissen. Michael Gravgaard war daraufhin im Halbfinale des Uefa-Cups der Ball versprungen. Die anschließende Ecke brachte dem Erzfeind Werder Bremen den vorentscheidenden Treffer zum 3:1 ein. Den Hamburgern dämmerte: Zettel sind mächtig! Vor allem in Hamburg!

Als erster hatte das der Vordenker Ewald Lienen erkannt, der für seine akribischen Kritzeleien viel Spott ertragen musste und seinen Spitznamen "Zettel-Ewald" mit Würde trug. Sein ganzes Leben strebte er beruflich in die Zettelhauptstadt, endlich ist er angekommen: als Technischer Direktor von St. Pauli. Jens Lehmann brachte 2006 die Argentinier mit seinem Elfmeter-Spicker im WM-Halbfinale dazu, dass sie sich völlig verzettelten. Lehmanns Notizen sind heute im Bonner Haus der Geschichte ausgestellt, nicht zufällig unweit der gefälschten Hitler-Tagebücher. Mit Papier lassen sich Menschen vor allem wunderbar täuschen.

Und so steckte Wolf seinem Spieler in Wahrheit eine klare Anweisung zu: "Gotoku, alter Wemser, schmeiß mal diesen Zettel bei den Fürthern vor die Bank und sieh' zu, dass der Mijatovic das mitbekommt. Dann redet morgen kein Mensch darüber, wie schlecht wir gespielt haben! Danke!"