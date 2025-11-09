„Breaking News: Wir unterbrechen unsere Sendung und schalten schnell nach Berlin, wo ein wütender Mann gerade das Brandenburger Tor mit Schweineblut bespritzt, wir sehen hier Livebilder und … das ist doch … der sieht ja aus wie … ist das Steffen Baumgart? Das müssen wir verifizieren.“

„Uns erreicht soeben ein Tiktok-Video aus dem Kölner Museum Ludwig, wir bitten die Bildqualität zu entschuldigen, es ist sehr verwackelt, aber man erkennt ganz gut, wie ein aggressiver Mann den Doppel-Elvis von Andy Warhol mit Kartoffelpüree beschmiert. Er schreit was von ‚Hass‘ und ‚VAR‘ und, Moment mal, der sieht diesem Trainer ähnlich … erstaunlich … ist das Lukas Kwasniok?“

„Was ist denn los heute, wir müssen schon wieder umschalten, ein Mann hat sich am Autobahnkreuz Mönchengladbach auf der Fahrbahn festgeklebt. Wir sind live drauf. Der Verkehr ist zusammengebrochen, auf der A61 sind die aufgesprühten Buchstaben V, A und R durchgestrichen, der Protestler hat eine gewisse Ähnlichkeit mit … ist das möglich … er sieht aus wie dieser Trainer, Eugen Polanski. Wir melden uns gleich noch mal!“

„Zurück im Studio. Wir haben im Internet ein Bekennerschreiben gefunden, eine radikale Gruppierung vom Bund Deutscher Fußballlehrer hat genug, die Schnauze voll – Pardon, wir zitieren nur. Sie wollen den Videoassistenten abschaffen, zur Not mit Gewalt. Das Wochenende habe das Fass zum Überlaufen gebracht.“

„Ich dachte immer, ich bin allein auf weiter Flur“, stellt Kwasniok verwundert fest

Nein, ganz so wild entschlossen war es nicht, was am Wochenende von einigen entnervten Trainern gegen den Videoassistenten vorgebracht wurde. Aber der Unmut wird lauter, die Lunte kürzer – denn so drastische Aussagen wie am Wochenende gab es bislang noch nie. Berlins Baumgart schimpfte nach einer selbst im virtuell angereicherten Standbild kaum mehr zu erkennenden Abseitssituation seines Torschützen Elyas Ansah über den VAR: „Da hat einer Lack gesoffen.“ Kölns Kwasniok sagte nach drei umstrittenen Elfmeterentscheidungen im Derby in Mönchengladbach über den VAR: „Ich mag ihn nicht nur nicht – ich hasse ihn.“

Eingereiht in die Gegner hat sich außerdem Gladbachs Trainer Polanski. „Ich bin gar kein Freund vom VAR“, sagte er entschieden, und der neben ihm in der Pressekonferenz sitzende Kwasniok freute sich: „Ich dachte immer, ich bin allein auf weiter Flur, aber Gott sei Dank gibt es einen weiteren Kollegen, der so denkt wie ich.“

Radikale Protestaktionen sind allerdings nicht zu erwarten. „Trotz der Unterstützung vom Eugen werden wir den VAR nicht mehr eliminiert bekommen“, sagte Kwasniok am Samstag verbittert. Polanski aber schloss mit den Worten: „Ich bleibe dran!“

Oh, Breaking News, wir schalten schnell nach Mönchengladbach!