Glosse von Markus Schäflein

Von Max Merkel, dem legendären Meistertrainer des TSV 1860 München, stammt die ebenso legendäre Anekdote: "Im Training habe ich mal die Alkoholiker meiner Mannschaft gegen die Anti-Alkoholiker spielen lassen. Die Alkoholiker gewannen 7:1. Da habe ich gesagt: Sauft's weiter!"

So locker sieht das die Bild-Zeitung freilich nicht, sie deckte bei den Löwen bzw. dem "Saufhaufen TSV 1860 München" nun einen "Schnaps-Skandal" auf: Drei Spieler sollen in der Kabine "vor und zwischen Trainingseinheiten" Schnaps getrunken haben. Um welche Art von Spirituosen es sich handelte, schrieb die Zeitung ebenso wenig wie die Namen der drei Akteure. Das Trio wird daher in Fankreisen nun als die "drei kleinen Jägermeister" oder die "drei kleinen Feiglinge" bezeichnet. 57, 58, 59, gsuffa!

Gerüchte besagen, dass die Restbestände des offenbar schwer verkäuflichen "Löwen-Gins" aus dem Fanshop vernichtet wurden. Demnach reagiert die Merchandising-Abteilung nun auf die Vorkommnisse mit einer neuen CD - mit auf den TSV 1860 umgetexteten Sauf-Hits ("Ich überleg', mit dem Fußball aufzuhören, aber ich schwanke noch", "Alle meine Löwen stinken morgens schon nach Bier", "Das kleine Stadion in unserer Straße").

Zudem hat die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) Interesse signalisiert, die Namensrechte am Grünwalder zu erwerben. Denn Reichweite hat der Drittligist in jedem Fall generiert: Die Geschichte schaffte es auch ohne die Namen der Drittliga-Kicker und ohne weitere Details zum Ablauf in sämtliche Münchner Zeitungen, ins Programm der lokalen Radiosender, zu Bayern3 und sogar auf das französische Portal teamfootball.fr: "Besäufnis beim TSV 1860 München - der Skandal, der Deutschland erschüttert."

Gesucht wird nun, wie so oft, ein Maulwurf unter den Löwen. Etwas mehr Details (z.B. Rückennummern, Promillewerte) hätte man sich von einem anständigen Maulwurf allerdings schon erwartet. Bekannt ist immerhin, dass die Verträge der drei Schnapsler zum Saisonende auslaufen. Es gilt also wie zur Sperrstunde: Ihr könnt schon weitersaufen, aber halt woanders.