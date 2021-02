Was hat Japans traditioneller Reiswein mit der alpinen Ski-WM in Cortina d'Ampezzo zu tun? So einiges, zumindest mit ein wenig Fantasie.

Von Johannes Knuth

Auch bei den alpinen Ski-Weltmeisterschaften war zuletzt oft die Rede davon, was fehlt; die Zuschauer etwa, die wärmende, flirrende Aufregung im Zielraum. Andererseits flanieren seit ein paar Tagen schon wieder gar nicht so wenige handverlesene Gäste am Fuße der Tofana-Piste, im Ortskern sieht man sogar wieder viele Gäste in den Prosecco-Bars und verkleidete Marienkäfer, die mit ihren Eltern den Faschingsumzug zelebrieren. Und zur ganzen Wahrheit gehört auch, dass hier in Cortina einiges gegeben wird. Vor Kurzem standen im Pressezentrum kleine Taschen auf den Tischen, befüllt mit verzierten Sake-Dosen, blumenvasenähnlichen Gefäßen und Bechern, in denen sie in Japan traditionell ihren Reiswein servieren. Als Gönner gab sich die Vereinigung der japanischen Sake-Macher zu erkennen. Im Vorwort der beiliegenden Broschüre schreibt sie: "Warum Sake bei einer Ski-WM?"

Gute Frage. Zur noch gründlicheren Corona-Desinfektion? Aber nein, erklärt die Broschüre, es gebe da viele Parallelen. Während in Cortina die Ski-WM stattfindet, stehen in Japan die Sake-Macher auf, "um der Tradition der Sake-Fermentation neues Leben einzuhauchen". Aha. Eine Ski-WM, fahren die Gönner fort, finde zudem im Winter statt, wenn es kalt ist - und frostige Temperaturen seien auch bei der Sake-Produktion unerlässlich. Soso! Außerdem habe sich das Volk der Sake-Macher schon immer in den Bergen eingefunden, um das reinste Wasser zu sammeln, das als Grundlage für den "Trank der Götter" dient. Und wo treiben sich Skirennfahrer traditionell herum? Eben!

Schade eigentlich, dass die Sake-Macher da ein paar weitere naheliegende Parallelen übersehen haben. Die alpinen Schnellfahrer haben sich bei der WM zuletzt mit bis zu 140 Stundenkilometern den Tofana-Schuss hinuntergestürzt, das Postkartenmotiv der Speed-Trasse in Cortina. Und wie schnell saust der Sake die Kehle hinunter, wenn man ihn richtig ansetzt? Oder: Ist es im Winter nicht oft so stürmisch, dass man auf der Piste vor Schneeblindheit umhertaumelt? Und wie fühlt man sich, wenn man sich im Übermut den Inhalt einer ganzen Sake-Flasche einverleibt?

Was wohl der wahre Grund hinter dieser wundersamen Sake-Schnee-Symbiose sein könnte? Wollte der Chef der Sake-Vereinigung unbedingt mal die Ampezzo-Dolomiten bereisen? Soll der Reiswein in Cortina auch die WM-Starter verlocken, damit die japanischen Teilnehmer in den letzten Tagen besser abschneiden? Völlig an den Haaren herbeigezogen wäre es natürlich, den Italienern zu unterstellen, dass sie bei der Vergabe eines Großereignisses ihr Stimmchen für die Japaner entrichtet haben könnten und im Gegenzug... aber nein, also bitte! Wobei in diesem Sommer ja das eine oder andere Großereignis in Japan stattfinden soll, im kochend heißen Sommer. Unter welchen Bedingungen gart der italienische Pasta-Frischteig noch mal am besten?