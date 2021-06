Von Javier Cáceres

Es war zuletzt viel die Rede über die plakative Askese des portugiesischen Beaus Cristiano Ronaldo und dessen Kampf gegen zuckerhaltige Getränke. Am Rande der EM schob er demonstrativ ein paar Cola-Flaschen zur Seite. Der Fußball-Orbit fällt nicht nur der Keimfreiheit, sondern auch der Obsession um einen gesunden Lebensstil anheim? Es gibt Hoffnung! Momentito, riefen da die Chilenen bei der Copa América, dem (süd-)amerikanischen Pendant zur EM, das derzeit in Brasilien ausgetragen wird.

Trainer Martín Lasarte musste im brasilianischen Cuiabá vor die Medien treten, weil sich wohl hinter seinem Rücken ein "Clásico" zugetragen haben soll. Es hatte die Runde gemacht, dass eine relevante Minderheit des Kaders im Teamquartier eine Party organisiert hatte. Mittendrin, sopresa, Überraschung: Arturo Vidal, 34. Geraunt wurde, dass er mit seinen Kumpanen dabei half, die Einnahmeverluste der örtlichen Sexarbeiterinnen abzumildern, die unter der Covid-Krise leiden. Das ist durch das Prisma der im langen Land gängigen Moralvorstellungen so eine Sache; aktuell aber noch mehr, da auf dem Platz nicht mal mehr Wimpel getauscht werden dürfen und die Zahl der Corona-infizierten Spieler bei der Copa América in die Dutzende geht. "Fiesta hot?", sorgte sich die in Mailand erscheinende Gazzetta dello Sport, Vidal ist dort bei Inter unter Vertrag. Im sog. Netz zirkulierten Bilder, auf denen ein paar Chilenen (bekleidet) auf Betten hüpften, und auch wenn Frauen auf dem Video nicht zu sehen waren - das Vorstrafenregister der Kicker ist größer als das Misstrauen der Landsleute. Um nicht zu weit in der Geschichte zurückzugehen: Heuer steht das zehnjährige Jubiläum der berühmten Tauffeier der Familie des Mittelfeldspielers Jorge "Mago" Valdivia an, der legendäre "bautizazo". Seinerzeit nippten die Nationalspieler nicht nur am Messwein, sondern tranken hernach auch - im Namen des Herrn sozusagen - weitere Getränke, bis nur noch das Wasser aus den Blumenvasen übrig war.

Des Trainers frommer Wunsch ist, dass seine Spieler lernen

Ob's diesmal auch wieder zu äthylischen Exzessen kam? Wer weiß. Beim Krisenmanagement kam Chiles Verband zupass, dass seine Profis zwar nicht so enthaltsam, aber ähnlich eitel sind wie Ronaldo. Sie hatten sich (auch?) einen Coiffeur ins Quartier geholt und davon Fotos ins Netz gestellt, das lenkte prima ab. Die Funktionäre des Kontinentalverbandes straften die Chilenen für die allzu permeable Ausgestaltung der "Hygieneblase" ab. Coach Lasarte senkte das Haupt: Man werde jede Strafe akzeptieren. Sein frommer Wunsch: dass seine Spieler lernen. Nur: Eine gewisse Skepsis ist angebracht, auch aus aktuellen Gründen.

Ehe er vor der Copa América ins Trainingslager einrückte, traf Vidal ein sog. "Model"; angeblich nicht, um Backgammon zu spielen wie in Deutschland die Kollegen Halstenberg und Hofmann, sondern ausweislich (später dementierter) Chatprotokolle zur Verköstigung von Whisky, der mit (Achtung, Ronaldo!) RB reduziert werden sollte. Die Folgen: Chiles Regierung ermittelte, ob Vidal die Covid-Regeln unterlaufen hatte; der Spieler zog sich das Corona-Virus zu, landete deswegen zur Beobachtung im Spital. Aber hey, bei Vidal ist das Glas immer halb voll: Er ist jetzt immun, und ob er das mit oder ohne Impfen schaffte, ist im Land der metapherngewandten Poeten nur eine Frage der Definition.