Von Sebastian Winter

Vergangene Woche hielt ein bemitleidenswerter Mann am Wertstoffhof tief im Münchner Westen, mit seinem BMW Kombi, Lederausstattung. Als er den Kofferraum öffnete, wurde ersichtlich, was er da wegwerfen wollte - in den in diesen Wochen eigens dafür bereitgestellten Container. Der Mann zog also ein mindestens ebenso bemitleidenswertes, vertrocknetes Etwas hinten aus dem Kofferraum, und während er zog, fielen abertausende dörr-dürre Nadeln in alle Ritzen der Ledergarnitur. Herrgott, wusste der Herr nicht, dass man Christbäume gerade nach dem Schlagen dringend gießen sollte? Immerhin vertragen sie im gefällten Zustand als Wohnzimmerschmuck ein bis zwei Liter Wasser pro Tag. Oder hat er einfach nur das, womöglich noch mit einem Pestizid-Cocktail getränkte, schwärzeste Schaf der Baumschule erwischt?

Hätte der Christbaum-Entsorger in Herrsching gewohnt, wäre all das nicht passiert. Am Ammersee gibt es ja den Geilsten Club der Welt, der nicht nur ganz gut Volleyball spielen kann, sondern seinen Bürgern sogar die Christbäume abnimmt. Am 9. Januar haben die Herrschinger die (ungeschmückten!) Tannen vor den Haustüren in ihrer Gemeinde und in Breitbrunn abgeholt. Interessierte Bürger hatten vorher nur eine E-Mail an baum@geilsterclubderwelt.de schreiben und - ganz freiwillig - eine kleine Finanzspritze an den Förderverein der WWK Volleys richten müssen.

Die Herrschinger sind einfach herzensgut, der Trainer hat mit manch ausländischem Spieler, der wegen Corona nicht in die Heimat reisen konnte, um Weihnachten herum gar täglich Gitarrensessions gemacht. Klingt irgendwie einladender als die Dezemberzeit in Island, wo Kinder von Weihnachtsmonstern daran erinnert werden, artig zu sein. Kinder, die nicht artig waren, werden demnach von der Weihnachtskatze Jólakötturin gefressen. Weihnachtsbäume gibt es auf Island übrigens kaum, weil dort schlicht zu wenige Fichten und Tannen wachsen.

Für Christbäume gibt es auch ein schöneres Ende als auf dem Wertstoffhof - als Wurfgerät bei der Weltmeisterschaft in der Pfalz

Dafür bleibt das Schmuckstück am Hamburger Michel noch bis 2. Februar stehen, um in diesem grau beginnenden Jahr 2021 ein leuchtendes Zeichen der Hoffnung setzen. Ein passendes Datum, denn am 2. Februar ist Mariä Lichtmess. Für eher traditionelle Katholiken und Brauchtumsfans endet erst dann die Weihnachtszeit. Auf dem Wertstoffhof im Münchner Westen hat man eher das Gefühl, dass die Leute das Gestrüpp so schnell wie möglich loswerden wollen, koste es so viele Nadeln, wie es wolle. Nur fragt man sich, auch am Ammersee, warum? Neben der Handball-WM, mit so lustig-sympathisch-untrainierten Mannschaften wie Uruguay, strahlt in diesem Januar ja ziemlich wenig in die Wohnzimmer hinein.

Eine schlüssige Antwort hat Andrea Meier aus Markt Indersdorf bei Dachau. "Gerade in diesem Jahr denke ich, dass die meisten den Baum ab dem 6. Januar abbauen, weil er bei vielen schon während der Adventszeit das Wohnzimmer geschmückt hat", sagt die bayerische Christbaumkönigin. Sie könnte Anfang 2022, wenn Amateursport hoffentlich wieder erlaubt ist, mal in die Pfalz fahren. Auf ein Pläuschchen mit der dortigen Weinkönigin. Aber vor allem, um sich die Weltmeisterschaft im Weihnachtsbaumwerfen in Weidenthal anzuschauen. Dort finden die Tannen und Fichten ein wesentlich würdigeres Ende als auf dem Wertstoffhof im Münchner Westen.