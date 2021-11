Von Ralf Tögel

Hurra, er ist da: Am 29. November, also rechtzeitig zur Vorweihnachtszeit, kommt der Adventskalender des Deutschen Basketball-Bunds in den Handel. Für 8,95 Euro, 24 hochwertige Lindt-Schokoladen-Täfelchen hinter den Türchen, ab sofort zu bestellen. Eine zarte Versuchung, so wirbt der DBB, bedruckt mit einem attraktiven Basketball-Motiv. Solange der Vorrat reicht, also hurtig! Aber auch die weniger Entschlussfreudigen, oder jene, die es mit dem Basketballsport nicht so halten, müssen nicht verzagen: Die Alternativen scheinen grenzenlos, wobei sich in diesen infektiösen Zeiten durchaus eine Verknappung des Angebots erkennen lässt.

Die Herrschinger Volleyballer oder der EHC München beispielsweise müssen passen, der geilste Club der Welt hat dafür einen Feuerkorb mit Vereinslogo für stolze 197,54 Euro parat. Die Münchner Eishockey-Kollegen offerieren einen Weihnachtspullover nebst Mütze, zusammen für knapp 75 Euro zu haben. Wenigstens jeder Fußballverein aus dem Freistaat, der etwas auf sich hält, hat für seine Fans einen Kalender. Jeder? Nicht ganz, eine von unbeugsamen Schwaben besiedelte Stadt im Süden hört nicht auf, Widerstand zu leisten. Der FC Augsburg verzichtet, immerhin können FCA-Fans Plätzchenformen ordern, das F, das C und das A zum Paketpreis von 6,96 Euro. Dazu gibt es ein H gratis, denn wie der Klub mitteilt, sind die Stechformen spühlmaschinenfest.

Das günstigste Angebot findet man bei der SpVgg Greuther Fürth, den Kleeblatt-Adventskalender für 3,95 Euro, in Grün-Weiß gehalten und mit 24 leckeren Vollmilchschokoladentafeln. Der Dumping-Preis hat nur bösen Gerüchten zufolge etwas mit der aktuellen Tabellensituation zu tun. Den Löwen-Fans versüßen 24 Taler edler Vollmilchschokolade die Vorfreude auf Weihnachten Tag für Tag. Der Clou: Für die 9,99 Euro gibt es ein Fan-Poster dazu. Umsonst ist auch der Hinweis, dass mehr als die Hälfte des süßen Inhalts aus Zucker besteht. Was kein Fingerzeig an die Wampe von Giesing sein kann, denn Sascha Mölders kommt derzeit schmal und ausgezehrt wie lange nicht daher.

Der FCB-Adventskalender hält Parfum, Espresso-Tassen, Schlüsselanhänger oder Socken bereit

Den Vogel in Sachen Adventskalender schießt natürlich der FC Bayern ab, im Angebot sind ein Modell für Erwachsene und eines für Kinder. Der große FCB-Fan muss stolze 89,95 Euro berappen, hat aber anstatt schnödem Zuckerwerk beispielsweise den FC-Bayern-Duft, eine Espresso-Tasse, einen Schlüsselanhänger in Champions-League-Pokal-Optik oder ein Paar Socken hinter den Türchen zu erwarten. Für Kinder gibt es das gute Stück schon für 34,95 Euro, da sind neben Süßem so tolle Sachen wie ein Fanschal, eine Badeente oder ein Spielzeugauto drin. Außen ist allerdings das Konterfei von Kimmich und Gnabry drauf. Noch so ein übles Gerücht: Wegen der Ungeimpften hat der FCB die sonst üblichen und geschätzten Weihnachtsbesuche bei den Fan-Klubs abgesagt, weil den Bayern die Spieler ausgehen, die das übernehmen könnten. Kimmich & Co. müssen jetzt bei der Weihnachtsfeier unter sich bleiben, angeblich soll dabei gewichtelt werden. Einzige Vorgabe: Als Geschenk ist nur Impfstoff zugelassen, Sorte egal.