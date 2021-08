Bitte mitrechnen: Der Ball ist rund, ein Spiel dauert 90 Minuten - und die Normzahl an Fußballern in der A-Klasse liegt bei 11. Es werden aber zwei Einwechselspieler dazugezählt, so dass eine Mannschaft mit 13 Spielern spielfähig im Sinne des § 94 SpO ist.

Von Markus Schäflein

Eine kleine Denkaufgabe: Auf einem Bauernhof werden Hühner und Schafe gehalten. Zusammen haben die Tiere 45 Köpfe und 130 Beine. Wie viele Schafe leben auf dem Bauernhof?

Die Antwort kann man entweder erraten oder mit Hilfe von zwei Gleichungen finden, nämlich X+Y = 45 (Anzahl der Köpfe), 2X+4Y = 130 (Anzahl der Beine). Die Aufgabe wird für Schüler umso schwieriger, da sie sich heutzutage bekanntlich kaum noch in der Natur aufhalten und daher erst einmal wissen müssen, wie viele Beine ein Schaf hat und wie viele Köpfe ein Huhn. Kommen mathematische und biologische Kenntnisse zusammen, ist die Lösung klar. Schon geschafft?

Wer diese Aufgabe mit Freude bearbeitet hat, wird auch Spaß daran haben, ein Amt als Sportleiter oder Trainer in einem Fußballverein zu bekleiden, denn dort findet er viel anspruchsvollere und spannendere Rätsel. Der Bezirk Schwaben hat seinen Vereinen unlängst "Fallbeispiele zur Erläuterung des § 94 SpO" dargestellt. Von besonderer mathematischer Schönheit ist "Fallbeispiel 3": "Die schwäbische A-Klasse-Mannschaft C hat am 1. Spieltag 11 Spieler auf dem Spielberichtsbogen aufgeführt, am 2. Spieltag 12 Spieler und am 3. Spieltag 11 Spieler. Alle hatten Spielrecht. Insgesamt wurden seit dem 1. Spieltag (in den seitdem gespielten drei Partien) insgesamt 12 unterschiedliche Spieler auf dem Spielberichtsbogen aufgeführt. Nun, kurz vor dem 4. Spieltag, sind zwei Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden und gegen einen weiteren Spieler ist - da Kontaktperson 1 - behördliche Anordnung zur zweiwöchigen Quarantäne ergangen. Bestätigungen wurden vorgelegt."

Die Lösung lautet: "Das Spiel wird auf Antrag abgesetzt." Begründung: "Die Normzahl in der A-Klasse liegt bei 11. Hierzu werden zwei Auswechselspieler hinzugezählt, sodass die Mannschaft B* mit 13 Spielern spielfähig i. S. des § 94 SpO ist. Es ist nicht von Relevanz, dass die Mannschaft zuvor schon mit weniger Spielern angetreten ist. Mannschaft C hat (zurückgerechnet max. auf die letzten vier Spieltage) mindestens 12 Spieler i. S. des § 94 SpO auf dem Spielberichtsbogen aufgeführt, die damit dem Grunde nach zur Verfügung standen. Die drei coronabedingt ausfallenden Spieler werden von den insgesamt zur Verfügung stehenden Spielern abgezogen (12 - 3 = 9). Mit 9 Spielern ist die Mannschaft nicht spielfähig i. S. des § 94 SpO."

Klar, oder? Es finden sich dann allerdings noch etliche Fallbeispiele, bei denen ein Spiel nicht abgesetzt wird, etwa weil eine Mannschaft zwar nur neun Spieler zur Verfügung hat, aber trotzdem irgendwie 13. Da lachen doch die Hühner.

Zur Belohnung fürs Mitrechnen (übrigens waren es 20 Schafe) noch eine Neuigkeit vom Transfermarkt: Markus Raupach, der vereinslose ehemalige Trainer des Regionalligisten TSV Buchbach, erhält nach SZ-Informationen derzeit zahllose Angebote von Fußballvereinen aus ganz Bayern. Er ist im Hauptberuf Mathematiklehrer.

* Richtig, von einer Mannschaft B ist in der Aufgabe nicht die Rede gewesen.