Von Markus Schäflein

Im Süden des Gautinger Ortsteils Buchendorf tauchte in diesem Sommer ein Kornkreis auf, genauer gesagt "zwei konzentrische Kreise mit kleinen Ausbuchtungen und einem kreisförmigen Platz in der Mitte", wie die Süddeutsche Zeitung beschrieb, die die "schlichte Struktur" kritisierte. Die Schlichtheit hielt die Leute natürlich nicht davon ab, vorbeizuschauen, zu meditieren, fremde Menschen zu umarmen und Kristallsteine mit kosmischer Energie aufzuladen. Bis zu zwei Millionen Biophotoneneinheiten können ja an solchen speziellen Orten mit Geräten aus Russland gemessen werden. "Ich liebe Kornkreise. So eine schöne Energie", sagte eine Impfgegnerin.

Doch es wurde alles noch schlimmer. Vor einigen Tagen meldete ein Radiosender: "Nur wenige Wochen nach Auftauchen eines Kornkreises im Münchner Umland gab es die nächste sensationelle Entdeckung: Auf einer Wiese in Garching bei München, unweit der Allianz Arena, hatte 95.5 Charivari-Hörer Simon Durlacher ein überdimensionales FC-Bayern-Logo entdeckt."

Ein 1860-Fan reagiert mit irdischem Protest - er lässt Veilchen sprechen

Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß arbeiteten ja als Pinky and the brain des Fußballs über viele Jahre erfolgreich an der Weltherrschaft, der Klub hat eine eigene Abteilung für internationale Beziehungen, eine Zweigstelle in der Lexington Avenue in Manhattan und treue Anhänger in China und Indien. Dass der FC Bayern bereits den Weltraum erobert hatte und nun auch Außerirdische zu seinen Fans zählen, war eine schockierende Nachricht für alle Anhänger gegnerischer Klubs. Nicht auszudenken, wenn der Mittelkreis auf dem Rasen der Allianz Arena den Serienmeister durch zwei Millionen zusätzliche Biophotoneneinheiten noch stärker machen würde.

Die Entwarnung kam schnell. Die Begeisterung für plattgedrückten "hochwertigen Brotweizen" (der Buchendorfer Bauer Thomas Ruhdorfer hat Anzeige wegen Sachbeschädigung gestellt) hatte sich bis in die Werbeagenturen herumgesprochen, und wie immer, wenn es einen Hype gibt, machen sie das Entsetzlichste daraus, das dann auch noch von 95.5 Charivari-Hörern entdeckt wird. Der FC Bayern hat "einen neuen Partner an seiner Seite", hieß es, einen Werkzeughersteller. "Das XXL-Logo haben wir in einer Nacht-und-Nebel-Aktion mit der gesamten Range unserer akkubetriebenen Gartengeräte in die Wiese gezaubert. Damit waren sie - wenn wir ganz ehrlich sind - die wahren Helden dieser Aktion", sagte Andreas Kroiss, Vorstandsvorsitzender des Konzerns.

Wenn man ganz ehrlich ist, ist der wahre Held dieser Aktion Rudi Rammelsberger aus Reichersdorf. "Als Fan des TSV 1860 München muss ich natürlich schon auf das FCB-Emblem reagieren", erklärte er. In seinem Garten hat er den Schriftzug "1860" in seinen Rasen mit Blumen eingepflanzt. "Die Zahlen eins und sechs wurden mit weißblühendem Blumensamen angesät und die Zahlen acht und null mit blaublühenden Veilchen", berichtete die Passauer Neue Presse. Das ist eine gute Nachricht, denn Veilchen sind sehr bienenfreundlich. Hallo, FC Bayern: nicht immer nur alles plattmachen!