Von Sebastian Winter

Es ist ein Jammer - und die wohl schlechteste Nachricht des vergangenen Sport-Wochenendes: Der FC Pipinsried hat sich aufgrund der aktuellen Situation im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie dazu entschlossen, das für diesen Dienstag um 19.30 Uhr vorgesehene Schafkopf- und Grasoberturnier abzusagen. "Selbst unter Einhaltung der 2-G-Regelung ist es nach unserer Ansicht nicht verantwortbar, diese Veranstaltung durchzuführen", schrieb der Fesl Fred.

Fred Fesl, das ist der Medienbeauftragte des FC Pipinsried, jenes Fußball-Bayernligisten also, der es samt seiner mächtigen Naturtribüne und der knapp 600 Einwohner, die um den FCP herum ihr Pfarrdorf errichtet haben, bis in die Fußball-Regionalliga geschafft hat. Der Legende nach allerdings nur deshalb, weil sein einstiger Präsident Conny Höß täglich den Rasen frisch geschnitten hat mit seinem Aufsitz-Rasenmäher. Den Conny gibt's zwar nicht mehr in seiner Funktion, die Regionalliga aber schon noch, am Samstag erst gewann Pipi, wie der Klub auch naheliegend heißt, dort 3:2 gegen Heimstetten. Nur hätten sie halt, um den Sieg zu begießen, auch gern noch ihr Schafkopf- und Grasoberturnier im Sportheim gespielt. Startgebühr zehn Euro, und "auf alle, die eine positive Punktzahl erreichen, warten attraktive Preise", schrieb der Feslfred voller Vorfreude.

Das Beste: Man braucht dafür nicht mal 2 G - höchstens ein virtuelles Bier

Positiv sind seither, möchte man meinen, nur noch Corona-Tests, bestimmt auch unter Schafkopf-und Grasober-Spielenden, die nicht so weit- und vorsichtig waren wie die Pipinsrieder Runde. Schleichmord bekommt da gleich eine ganz andere Bedeutung, das aber nur für Eingeweihte. Die Frage ist nun, da der nächste bleierne Viruswinter ansteht (die Schafkopf-Turnierabsage war da nur ein düsterer Vorbote), samt Amateurfußball-Pause bis mindestens mal Ende Februar, Homeschooling und dem schon eingeübten Glühwein-Zuprosten übern Gartenzaun: Wieder vor die heimische Glotze verschwinden oder in den Keller, um die Langlauf-Latten zu wachsen - wird ja eh wieder nix mit Skifoan?

Besser, man ruft Peter Heinlein an, Doktor der Mathematik und findiger Geschäftsmann. Der Wahl-Oberhachinger hat längst eine Schafkopf-App entwickelt - und gilt seither als Retter der ohnehin vom Aussterben bedrohten bayerischen Kartenspielkultur. Die App war schon im vergangenen Winter ein Renner - und Retter so manches Stammtisches. Inzwischen forscht Heinlein vermehrt zu künstlicher Intelligenz, um die Online-Schafkopfler mit noch clevereren Algorithmen zu fordern. Und das Beste: Man braucht dafür nicht mal 2 G. Fehlt eigentlich nur noch das virtuelle Bier zum Online-Stammtisch. Und vielleicht ein Glasfaserkabel nach Pipinsried.