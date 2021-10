Von Ralf Tögel

Sie sind wieder da. Ein paar mehr oder weniger prominente Schauspieler, die uns unkritischem Fußvolk in Sachen Corona mit ein paar Videos in den sozialen Netzwerken die Augen öffnen. Beim ersten Versuch geschah das mittels Satire, was aber ein bisschen in die Hose ging. Weil halt nicht jeder den scharfen Witz zu deuten vermag und sich manch anderer in rechtem Gedankengut bestätigt fühlte. Deshalb sind die Mimen nun weniger prominent und üben sich auch nicht mehr in Satire, sondern im Stellen unbequemer Fragen. An eher weniger prominente Fachleute jedweder Couleur. Was uns das sagen soll? Nun ja, dass alles, was da von oben verordnet wird, falsch ist und der Volksverdummung dient. Und dass das dumme Volk sich viel zu viel gefallen lässt. Oder so. Um zu beweisen, dass hinter all den Gängeleien fiese Turbokapitalisten stecken, von der Wirtschaft ferngesteuerte Politiker, blutsaufende Milliardäre und wahrscheinlich Echsenmenschen.

Mal ehrlich, hat das nicht längst auch den Sport erfasst? Der FC Bayern zum Beispiel, der hat doch bekanntlich zu Oktoberfest-Zeiten hin und wieder ein Spiel verloren, na? Ist die Wiesn nicht seit zwei Jahren abgeschafft? Und jetzt hat sich auch noch der neue Trainer verplappert und zugegeben, dass er absichtlich gegen Frankfurt verloren hat - um ein bisschen Spannung in der Liga zu schaffen. Klarer Fall, die Meisterschaft ist längst vergeben, die Absprachen stehen, alles läuft nach dem großen Plan im Hintergrund.

Nehmen wir die Bamberger Basketballer. Ja wer glaubt denn, dass die wirklich so schlecht sind und in Tallinn, wo auch immer das ist, gegen eine Mannschaft namens Juventus-noch-Irgendwas aus Litauen schon in der Qualifikation zur Champions League verlieren. Die waren doch Serienmeister, Freak City, die Besten. Ist doch sonnenklar, die bayerischen Klubs bündeln ihre Kräfte, um die Meisterschaft der Hauptstadt wieder zu entreißen. Die Bamberger Pokal-Pleite in München war abgekartet, jetzt soll sich Brose voll auf den Titelkampf konzentrieren. Und mal ehrlich, glauben Sie etwa, dass es Zufall ist, dass die Würzburger Kickers ihren Trainer kurz vor der Länderspielpause feuern? Ist doch mit dem DFB abgesprochen, jetzt bleibt genug Zeit, den richtigen zu finden und die Mannschaft auf den Angriff auf die Tabellenspitze vorzubereiten. Da steckt doch sicher Felix Magath dahinter, der ja bereits den Plan ausgeplaudert hat, die Kickers in die Champions League zu bringen.

Aber das wird sicher wieder als Blödsinn abgetan, sie werden sagen, das sei Verschwörungsblödsinn von Aluhut-Fußballern, Basketball-Querdenkern oder esoterischen DFB-Gegnern. Es wird höchste Zeit, dass ein paar mehr oder weniger bekannte Sportler mit ein paar mehr oder weniger bekannten Experten ein paar Videos drehen.