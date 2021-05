Warum dürfen in Hamburg Zuschauer in die Halle und in München nicht? Der bayerische König muss endlich ein Machtwort sprechen!

Von Ralf Tögel, München

Mal ehrlich: Hatten Sie auch schon Entzugserscheinungen? Nein, damit sind keine Rauschmittel gemeint. Bricht Ihnen nicht auch der kalte Schweiß aus bei dem Gedanken an all die interessanten Sportveranstaltungen, die man wieder verpasst?

Die Basketballer des FC Bayern zum Beispiel spielen gerade die Playoffs um die deutsche Meisterschaft, geht wohl noch ein paar Wochen, aber die Aussicht auf einen Besuch in der schmucken Halle ist fast so mies wie die Wettervorhersage. Zumindest in Bayern. Die Hamburg Towers durften im Rahmen eines Modellprojekts zu ihrer Playoff-Heimpremiere am Pfingstmontag 200 Zuschauer in die Arena lassen. In München wurde zuletzt beim Pokalfinale aus der puren Not fast alles an Präsidenten aufgefahren, was der FC Bayern so zu bieten hat: Ehren-Präsident Uli Hoeneß, Ehrenvizepräsident Bernd Rauch, Präsident Herbert Hainer und Vize-Präsident Dieter Mayer. Die Honoratioren haben dann auch einen präsidialen Krach gemacht und applaudiert, was die Finger hergaben. Hat nur noch die Lichtgestalt gefehlt, vielleicht wäre dann noch weniger aufgefallen, dass sich ansonsten nur Pappkameraden und Sanitäter in der Knapp-7000-Zuschauer-Halle verloren. Aber Franz Beckenbauer konnte sich ja noch nie für Basketball erwärmen.

Der ist und bleibt Fußballer, und die haben es sowieso immer besser. Sogar in Bayern durften 250 Ausgesuchte in die Stadien strömen, äh, rinnen. So hat es Türkgücü sogar geschafft, das Olympiastadion ausverkauft zu bekommen - Respekt. Das gelang früher nicht einmal den Bayern zuverlässig - trotz Lichtgestalt.

Die Fürstenfeldbrucker Handballer schlagen ehemalige deutsche Meister und Champions-League-Sieger - und keiner darf zuschauen.

In Hamburg hat im Übrigen die Behörde für Inneres und Sport nach intensiver Abstimmung mit der Handball-Bundesliga, der Senatskanzlei und der für Gesundheit zuständigen Sozialbehörde ein weiteres wissenschaftlich begleitetes Modellprojekt im Sport genehmigt: Beim Pokal-Final-Four dürfen am ersten Juni-Wochenende 1000 Zuschauer rein, ja geht's noch? Kann denn nicht die Fürstenfeldbrucker Behörde für Inneres in Abstimmung mit dem Maximilianeum und dem oberbayerischen Sozialministerium auch ein Modellprojekt im Dienste der Wissenschaft anmelden? Da spielen die TuS-Handballer (bis auf ein paar Ausnahmen natürlich) ein sensationelles Spiel nach dem anderen, hauen den zigfachen deutschen Meister VfL Gummersbach und den Champions-League-Sieger HSV Hamburg weg und keiner darf zuschauen. Steigen sie ab, wäre das an Tragik nicht zu überbieten. Und für die FCB-Basketballer könnte doch Bayerns König Markus ein Wörtchen einlegen, zumal sein Vor-Vor-Vor-Gänger Edmund bei fast jedem Spiel in der Halle mitfiebert.

Wenigstens wird das Ganze ja gestreamt, die zweite Handball-Liga sogar umsonst. Um die famosen Basketballer im Kampf um die deutsche Meisterschaft zu sehen, muss man ein bisschen Geld in die Hand nehmen, dann kann man es immerhin im Fernseher schauen. Playoffs light, sozusagen, aber mal ehrlich, ist doch nix Halbes und nix Ganzes. Da setzt man sich besser in den Biergarten neben der Halle und spült den Ärger mit einer Mass runter, darf man ja seit Neuestem sogar in Bayern wieder. Und suchtgefährdend ist es auch nicht, im Freistaat ist Bier schließlich keine Droge - sondern Kulturgut und Grundnahrungsmittel.