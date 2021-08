Von Ralf Tögel

Wer nur die Zuschauer im Blick hatte, hätte sich auch beim Skirennen auf der Streif zu Kitzbühel wähnen können: dick eingemummte Fans auf den Tribünen, Anoraks, Mützen, Schals, Kapuzen. Nur die im Hintergrund fortwährend mit schweren Wellen anrollende Ostsee erklärte, dass es sich um ein aktuelles Bild handeln muss, genauer gesagt um eine Sportveranstaltung in Travemünde. Eine jener Sorte allerdings, bei der sich die Protagonisten gemeinhin in kurzen Hosen vergnügen, die Sonne vom Himmel brennt und die Temperaturen, nun ja, wie im Hochsommer sind. Bei den deutschen Beachsoccer-Meisterschaften in Mecklenburg-Vorpommern war aber nichts, wie es sein sollte - was das Wetter betrifft. Neben den Gegnern stellten sich den Akteuren Starkwind, Nieselregen und Kälte entgegen, dabei fanden die nationalen Titelkämpfe der Strandfußballer auch noch in der witterungsmäßig besseren Hälfte Deutschlands statt. Im Allgäu etwa herrschten einstellige Temperaturen und Dauerregen, dem Vernehmen nach hatte manch Eingeborener die Schneeschaufeln in Reichweite. Das Wetter in Travemünde spielte den abgehärteten Bavarian Beach Bazis offenbar in die Karten, jedenfalls holte die Pasinger Truppe mit der Bronzemedaille den größten Erfolg in der Vereinsgeschichte.

Trotzdem sollte man sich auch in derlei Beach-Sportarten so langsam Gedanken machen, ob man nicht mit einem Dach besser bedient ist. Unmöglich? Mitnichten, die Motocross-Freestyler fliegen seit Jahren durch die Olympiahalle, auf einer in das Oval modellierten Strecke aus Dreck, dem nächsten Verwandten zum Sand. Andere Sportarten wie Handball oder Eishockey sind längst in die Halle umgezogen. Die reiferen Leser wissen, dass beides ursprünglich unter freiem Himmel erfunden wurde. Die Eisstadien waren oben ohne, Handball wurde auf einem Feld gespielt, der letzte Feldhandball-Weltmeister war: natürlich, Deutschland, 1966 vor der DDR.

Mit den Hallen freilich ist es momentan so eine Sache, wegen Corona dürfen im Freistaat nur wenige Zuschauer rein, denn es gilt nach wie vor die Abstandsregel zur Bemessung der Kapazität. Stehplätze und Alkohol sind ganz verboten, was besonders die Eishockeyklubs in eine Sinnkrise stürzt. Doch rechtzeitig vor dem Saisonstart in etwas mehr als einer Woche gibt es auch diesbezüglich frohe Kunde aus dem Bayernland. Innenminister Joachim Herrmann hat am Sonntag bei der offiziellen Saisoneröffnung der Handballer des Erstligisten HC Erlangen, in deren Aufsichtsrat der gebürtige Erlanger sitzt, verraten, dass in einer Ministerratssitzung am Dienstag Lockerungen verkündet werden. Mindestens 5000 Zuschauer sollen in die Arenen dürfen, darüber hinaus 50 Prozent der Restkapazität. Unter Einhaltung der 3G-Regeln.

Dass irgendwann Schluss ist mit diesem vermaledeiten Virus, konnte Herrmann leider nicht verkünden. Bis dahin bleibt das Ansteckungsrisiko in diesem Sommer, von Travemünde bis Pasing, im Freien am Geringsten. Aber Vorsicht: Nicht erkälten!