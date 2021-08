Ach, da ist der Ball! Torwart Yann Sommer hat bei der EM zweifelsohne eine Bella Figura gemacht. An diesem Bundesligawochenende glänzte nur seine schöne Frisur.

Yann Sommer wollte ja, dass seine Torhüter-Karriere verfilmt wird. Doch nun rückt sein Wunschkandidat als Schauspieler ab von der Rolle. Und auch Mr. Bean hat mehr Lust auf ein Projekt in Indien, als den Gladbacher zu verkörpern.

Von Ulrich Hartmann

Yann Sommers Hoffnungen, bei einer Verfilmung seiner Torhüter-Karriere vom Oscar-prämierten Schauspieler Robert de Niro dargestellt zu werden, haben sich zerschlagen. Der Hollywood-Schauspieler hat über seinen Agenten wissen lassen, dass er derzeit zu viele andere Projekte vor der Brust habe. Die Rolle eines naiven Anglers in "Der weiße Hai 5" und eines unbedarften Tierpflegers in "Jurassic World 3" bedürften einer monatelangen mentalen Vorbereitung.

Auch Al Pacino, Tom Cruise und Brad Pitt sollen für die Sommer-Rolle abgewinkt haben, nachdem sie Bilder der Mönchengladbacher 0:4-Niederlage in Leverkusen im Darknet gesehen hatten. Für Sommers Rolle eines bislang nicht gescripteten Torhüter-Films der in Planung befindlichen Filmgesellschaft "Borussia Bictures" gilt nun als heißester Kandidat der als "Mr. Bean" bekannt gewordene Rowan Atkinson.

Sommer soll sich allerdings per einstweiliger Verfügung gegen die Besetzung durch den auf Tölpel spezialisierten Schauspieler wehren. Der Schweizer Nationaltorwart hatte bei der Europameisterschaft im Sommer nach einem hollywoodreifen Achtelfinalsieg im Elfmeterschießen gegen Frankreich geäußert, er wolle bei Robert de Niro anfragen, ob ihn dieser in einem Film spielen würde. Während der Niederlage in Leverkusen zeigte sich Sommer bei zwei unglücklichen Gegentreffern nun jedoch indisponiert.

Das ganze Filmprojekt könnte dadurch platzen, zumal auch Atkinson am Sonntag mitteilte, die Rolle eines überforderten Schlangenbeschwörers in einem zweiminütigen indischen Kurzfilm reize ihn deutlich mehr.