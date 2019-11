Der Leichtathletik-Weltverband testete bei den Weltmeisterschaften in Doha eine sogenannte Hitzepille für Athleten. Britische Forscher haben sie entwickelt, sie wird oral oder wie ein Zäpfchen eingeführt und misst neben der Körpertemperatur noch allerhand Daten, die sie digital an ein Handy überträgt. Das funktioniert allerdings nicht in Echtzeit; die Mediziner können also nicht einen überhitzenden Athleten stoppen, bevor er umkippt. Dafür können sie später nun viel besser analysieren, warum er umgekippt ist. Der deutsche Mannschaftsarzt sagte in Doha, er befürworte die Pille unbedingt - man könne so auch Ausschüttungen im Darm messen, die womöglich dafür sorgen, dass Leistungen in extremer Hitze einbrechen. Da gebe es noch eine Forschungslücke.

Den Wissenschaftlern sei hiermit ein weiteres Forschungsprojekt empfohlen: die Pille für den Sportfunktionär. Die könnte mit einem Sensor ausgestattet sein, der in den Kanapees am VIP-Buffet versteckt wird. Derart eingeschleust in den Körper misst er allerhand Daten, die Ausschüttung von Endorphinen etwa, wenn dem Funktionär Sponsorenpakete, goldene Uhren oder gleich größere Geldmengen feilgeboten werden. Da gibt es auch noch ein paar Forschungslücken. Die Leichtathletik-WM in Katar wäre jedenfalls ein erstklassiges Untersuchungsobjekt gewesen, denn nach sportlichen Kriterien war der Wettbewerb selbstverständlich nicht in das Wüstenemirat vergeben worden. Marathonläufer und Geher quälten sich über eine Strecke, die den Charme eines Flughafenrollfelds versprühte. Viele Läufer gaben auf, einige kollabierten bei 33 Grad und 73 Prozent Luftfeuchtigkeit. Zuschauer gab es bei dieser WM die meiste Zeit nur wenige, weder auf den Strecken draußen noch im WM-Stadion, dafür sehr viele Funktionäre, die es sich in den gut gekühlten Logen bequem machten. Leider konnten einige Hauptverantwortliche nicht nach Doha kommen, um ihr Werk zu bewundern. Der frühere Weltverbandspräsident Lamine Diack stand in Frankreich unter Hausarrest. Sein Sohn musste sich in Senegal verstecken, während Strafermittler dubiosen Geldflüssen nachspürten, die rund um die Vergabe der WM nach Doha geflossen sein sollen. Aber es gibt ja genügend Nachfolger, die darauf beharren, man müsse dem Sport "neue Märkte erschließen". In drei Jahren wird die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar über die Bühne gehen. Die Pille für den Sportfunktionär ist dann hoffentlich schon marktreif.