Am Donnerstag wird die DFL-Generalversammlung darüber beraten, unter welchen Bedingungen die Saison fortgesetzt werden kann. Durch mehrere Indiskretionen, für die Bayern- Sportchef Salihamidzic laut Manuel Neuer nicht verantwortlich ist, erfuhr die SZ von einem Geheimpapier, über das mit hoher Priorität diskutiert werden soll, "um am Ende des Tages eine Conditio sine qua non zu finden, mit der à la longue alle leben können", wie Bayern-Boss Rummenigge laut Indiskretionen sagte.

Von höchster Stelle (Kanzleramt) wurde an die DFL offenbar die Anregung herangetragen, das Wort "Geisterspiele" zu überdenken. Der Begriff klinge zu negativ, man müsse die kritische Bevölkerung aber "mitnehmen". Außerdem sei der Begriff faktisch inkorrekt, laut Kanzleramt gebe es im Fußball keine Geister, außer im Kölner Keller und beim Abstiegsgespenst. Letzteres sei aus Rücksicht auf den Vertreter von Werder Bremen allerdings nur im Notfall zu thematisieren. Das Kanzleramt sprach die Empfehlung aus, sich bei der Namenssuche am griffigen Wort "Öffnungsdiskussionsorgien" von Kanzlerin Merkel zu orientieren.

Nach SZ-Informationen hat die DFL bereits eine Namensfindungskommission unter Leitung von Bastian Schweinsteiger eingesetzt. Schweinsteiger sei umfassend glaubwürdig und habe überdies bereits bewiesen, wie man komplexe Termini (Schweinsteiger) in knackige Formeln übersetzen könne (Schweini & Poldi). Die Schweinsteiger-Kommission ist hochkarätig besetzt, etwa mit dem Linguistik-Experten Reiner Calmund ("Schluss, aus, Micky Maus"). Bedauerlicherweise nicht zum Gremium zählt Deutschlands führender Ästhet Joachim Löw (Urlaub).

Erste Vorschläge liegen der SZ bereits vor. So erwägt die Kommission offenbar, die Geisterspiele in "Meisterspiele" umzubenennen, was vor allem beim FC Bayern, Arminia Bielefeld und beim unverbesserlichen HSV auf Zustimmung stieß. Schalke 04 hingegen gilt als strikter Gegner dieses Vorschlags ("Haben wir ja noch nie gemacht!"). In der engeren Auswahl befindet sich auch der Begriff "Lebensgeister-Spiele"; hier sei die negative Konnotation vorbildlich ins Positive gewendet. Der ursprüngliche Vorschlag "Überlebens-Geisterspiele" wurde verworfen, weil er sich zu nah an der Wahrheit befinde. Außerdem sei das Wort zu sperrig, um in eine Schlagzeile der Bild-Zeitung zu passen. Dass der Name für Bild tauge, sei aber eine Conditio sine qua non.

Einige Fürsprecher fanden auch die Ideen "Ball der einsamen Herzen", "Maskenball", "Corona-Cup" sowie "Söder-Festspiele". Aus NRW kam die Anregung, alternativ über den Titel "Laschet Open" nachzudenken. Hingegen war es Bayern-Boss Rummenigge offenbar unangenehm, eine Empfehlung des Bayern-Aufsichtsrats Dr. Stoiber in die Debatte einzubringen. Der Begriff "zuschauerfreie-Zone-Betriebsveranstaltung" wurde dann auch abgelehnt. Auch die unverlangt von der Abteilung Bierhoff eingesandten Beiträge ("#kickalonehavefun sowie "Alleine-ist-das-neue-#zsmnn") trafen auf einige Empörung. Der Vorschlag "Sommermärchen" fand nach kurzer Konsultation der juristischen Stellen ebenfalls keine Billigung. Als "nicht uninteressant" stufte die Kommission hingegen den Namen "Drosten Trophy" ein; es sei "wichtig, die Virologen mit im Boot zu haben".

Nach SZ-Informationen wurde in der Runde auch schon darüber diskutiert, ob der künftige deutsche Meister mit einer sogenannten "Geisterfeier" auf dem Münchner Marienplatz geehrt werden solle. Ein führender Vertreter der Runde sagte, alle endgültigen Beschlüsse möge man bitte der Bild-Zeitung entnehmen.