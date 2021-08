Von Philipp Selldorf

Auch im aufgeklärten 21. Jahrhundert sitzen nicht wenige Menschen dem abstrusen Glauben auf, dass es Unglück brächte, wenn von rechts nach links eine schwarze Katze ihren Weg kreuzt. Dabei ist doch längst erwiesen, dass nur jene Katze Pech im Gefolge führt, die von links nach rechts vorüberzieht. Unstrittig sind hingegen die Methoden zur Abwehr des drohenden Missgeschicks: Entweder drei Steine über die Katzenspur werfen oder auf einen Stein spucken. Übrigens eignet sich eine tote Katze (muss nicht schwarz sein) angeblich auch dazu, Warzen loszuwerden, unter gewissen Umständen jedenfalls.

Keine zwei Meinungen gibt es außerdem, dass man keinesfalls unter einer Leiter hergehen darf, und dass die Zahl 13 die schlimmste Zahl von allen ist. In den beiden Jahren, in denen Sebastian Rudy dem FC Bayern angehörte, trug er die 19 auf dem Rücken. Als er im Sommer vor drei Jahren für 16 Millionen Euro Ablöse zu Schalke 04 wechselte, übernahm er ein Trikot mit der Nummer 13. Was daraus folgte, ist hinlänglich bekannt - Schalke hatte in den folgenden Jahren mehr Pech, als wenn eine ganze Herde schwarzer Katzen von links nach rechts den Ernst-Kuzorra-Weg gequert hätte.

Inzwischen spielt Rudy wieder für die TSG Hoffenheim, doch mancher Schalker wertet es als teuflischen Streich, dass er dort nicht mehr die 13 oder 19, sondern die 16 auf dem Rücken trägt. 16 wie 16 Millionen Euro Ablöse. So viel Ironie hätte man dem stillen Rudy kaum zugetraut.

Während Rudy am Wochenende zum 4:0 der TSG ein Tor beitrug, mühte sich sein ehemaliger Klub Schalke 04 beim 1:1 gegen Erzgebirge Aue. Aber die Rache ist mein, sprach schon der Herr. Auf der Tribüne saß ein Schalker Fan, der sein königsblaues Hemd außer mit der Zahl 16 auch mit dem Hinweis "Millionen für Rudy" hatte beflocken lassen. Sein Nebenmann ergänzte die Mitteilung, indem er unter der Trikotnummer 0 das Wort "Einsatz" platzierte. Von links nach rechts gelesen ergibt sich eine Botschaft, die Schalke zuletzt lachen lässt.