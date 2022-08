Die Glasgow Rangers hätten den Einzug in die Champions League quasi auf der Kurzstrecke schaffen können. Sie hätten "nur" im Mai ihr Elfmeterschießen gegen Eintracht Frankfurt gewinnen müssen, dann wären sie als Sieger der Europa League per Wild Card in die Königsklasse eingezogen. Die Rangers nahmen stattdessen einen steinigen Umweg. Weil sie daheim in Schottland nur Ligazweiter hinter ihrem Ewigrivalen Celtic wurden, mussten sie in der Champions-League-Qualifikation antreten. Schon in Runde drei war dort ein Kraftakt erforderlich, die Rangers drehten ein 0:2 in Belgien bei Saint-Gilloise durch ein 3:0 im Rückspiel - es war mal wieder ein magischer Abend im Ibrox-Park mit den fanatischen Fans der Blauen.

In den Playoffs ergab sich nun eine Auswärtsparty für die Rangers. Ein 1:0 bei der PSV Eindhoven reichte am Mittwoch nach einem 2:2 zuvor in Glasgow, um das Erreichen der Gruppenphase zu feiern. Und wie schon gegen Saint-Gilloise, als er der Torschütze zum 3:0 war, trug der vom FC Bayern geliehene Malik Tillman, 20, entscheidend zum Weiterkommen bei: Weil Eindhovens Verteidiger André Ramalho (früher in Leverkusen und Mainz) im Spielaufbau schnarchte, klaute ihm Tillman den Ball vom Fuß, seinen Querpass schob Rangers-Stürmer Colak in der 60. Minute mühelos zum Siegtor ein. So sind nun also auch die Rangers im Premiumwettbewerb dabei - und mit Meister Celtic ist Glasgow in der Champions League doppelt vertreten.