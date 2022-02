Bundesliga:Gladbachs Jubelpyramide stürzt in sich zusammen

Von Ulrich Hartmann, Mönchengladbach

Als Matthias Ginter in der Nachspielzeit den vermeintlichen Siegtreffer gegen den VfL Wolfsburg erzielte, war erstmals so richtig deutlich zu erkennen, wie schlecht es Borussia Mönchengladbach in diesen Tagen eigentlich geht. Fußballer, Ersatzspieler und Mitglieder des Funktionsteams feierten außergewöhnlich überschwänglich, sie stürzten teils übereinander her und bauten Jubelpyramiden. Dieser Treffer hätte mehr als nur einen Sieg in einem Bundesligaspiel bedeutet. Er wäre Erlösung und Trost zugleich gewesen. Er hätte den Gladbachern das Gefühl gegeben, dass nicht alles immer nur noch schlimmer wird.

Doch dieses Gefühl von Erlösung und Trost verschwand genauso schnell, wie es gekommen war. Denn der Siegtreffer erhielt keine Anerkennung. Ein Gladbacher Foul im Entstehungsprozess des Spielzugs im Mittelfeld hatte das vermeintliche 3:2 ungültig gemacht. Das Endergebnis lautete 2:2. Gladbachs Überschwang löste sich in Enttäuschung auf. "Es war ein total emotionaler Moment", sagte über den Jubel hinterher Gladbachs junger Abwehrspieler Jordan Beyer, 21. Er schilderte diesen Moment bedauernd als nur kurzes Gefühl der Erlösung "nach emotional schwierigen Tagen und nach alldem, was in der Welt sonst noch Schlimmes passiert ist".

In der vergangenen Woche war der junge Gladbacher Spieler Jordi Bongard, 20, aus Borussias Regionalliga-Mannschaft bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Als dies am Donnerstag bekannt wurde, sagte der Trainer Adi Hütter das Training der Bundesligamannschaft ab. Einige der Profis kannten Bongard noch gut aus dem Jugendbereich. Vor dem Anpfiff gegen Wolfsburg gab es folglich gleich zwei Schweigeminuten: eine gegen den Krieg in der Ukraine und eine im Gedenken an Bongard.

Der Tod des jungen Fußballers war bei der Borussia binnen weniger Wochen bereits der zweite traurige Moment nach dem tränenreichen, erschöpfungsbedingten Rücktritt des beliebten Sportdirektors Max Eberl. Diese Momente gingen mit einer sportlichen Talfahrt einher, die Gladbach an den Rand der Abstiegszone gebracht hat. Von den jüngsten sechs Pflichtspielen wurde nur eines gewonnen. Der Vorsprung vor dem nächsten Gegner VfB Stuttgart am kommenden Samstagabend beträgt acht Punkte, der Vorsprung vor dem übernächsten Gegner Hertha BSC am darauffolgenden Samstag beträgt vier Punkte. "Diese Spiele haben es in sich", prophezeit der Angreifer Jonas Hofmann.

Gladbach befindet sich in einer komplizierten Phase der Neu- und Selbstfindung. "Wir haben uns zuletzt ein bisschen verloren", sagt der Mittelfeldspieler Christoph Kramer in einem kicker-Podcast. Im Klub bröckelt es an allen Ecken und Enden. Alle Beteiligten versuchen gerade, die Stücke notdürftig wieder zusammenzusetzen. Zu diesem Zweck wäre ein Sieg gegen Wolfsburg hilfreich gewesen. So aber musste man als heilenden Faktor herausheben, dass man einen 0:2-Rückstand aufgeholt und zumindest noch dieses 2:2 erreicht hat. Das Unentschieden war verdient, aber auch ein bisschen schmeichelhaft, weil der Schiedsrichter Tobias Reichel und sein Videoassistent Günter Perl den Wolfsburgern in der 66. Minute einen Elfmeter verweigert hatten, der den Gästen eine 3:1-Führung ermöglicht hätte.

Die Aktion rund um den früheren Gladbacher Max Kruse löste eine Diskussion aus, die sich kaum richtig abschließen lässt. Es steht Meinung gegen Meinung. Der ballführende Kruse wurde im Gladbacher Strafraum vom Gladbacher Kouadio Koné eindeutig am Knöchel getroffen, ließ sich aber nicht fallen, sondern lief zunächst weiter in dem Versuch, die Aktion trotzdem zum Erfolg zu führen. Schnell aber verlor er den Ball und ließ sich erst dann mit demonstrativem Griff an den Knöchel hinfallen.

Im Mittelfeld handhaben die Schiedsrichter es so: Nach einem Foul lassen sie zunächst einmal Vorteil gewähren; bringt der Vorteil nichts, pfeifen sie nachträglich das Foul. Die Szene mit Kruse hätte genau so gehandhabt gehört. Doch Reichel verweigerte den Elfmeter, und Perl griff nicht ein. "Ich frage mich, was die da im Kölner Keller machen", schimpfte Kruse, "es kann doch nicht der Fairplay-Gedanke sein, dass ich direkt hinfalle; dann muss ich immer direkt fallen und es gibt Elfmeter."

Am Ende eines hochemotionalen Spiels herrschte im Kabinengang des Gladbacher Borussia-Parks allerdings eine versöhnliche Stimmung. Kruse zeigte jedem, der ihm begegnete, wo genau Koné ihn getroffen hatte, er lächelte allerdings dabei, man umarmte sich. Und Sebastiaan Bornauw entschuldigte sich dafür, dass er nach seinem Treffer zum 2:0 vor den Gladbacher Fans gefeiert hatte - und damit ungeahnte Wut beim sonst so sanften Torwart Yann Sommer auslöste, der seinerseits Gelb sah. Am Ende vergab an diesem Tag jeder jedem. Alle Beteiligten spürten, dass es manchmal Wichtigeres gibt als Fußball.