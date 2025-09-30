Am Samstagabend im Mönchengladbacher Borussia-Park hatten die besonders meinungsbildenden Fans auf der Nordtribüne erstmals in massiver Form „Virkus raus!“ skandiert. Damit einhergehend verlor Borussia Mönchengladbach sein zwölftes siegloses Bundesliga -Spiel nacheinander mit 4:6 gegen Eintracht Frankfurt und stürzte auf den letzten Tabellenplatz. Keine 72 Stunden später trat am Dienstag nun der Sportgeschäftsführer Roland Virkus zurück.

Präsidium und Aufsichtsrat haben Virkus laut Vereinsmitteilung „auf dessen Vorschlag hin“ von seinen Aufgaben entbunden. „Ich habe immer gesagt, dass der Verein über allem steht und mich deshalb zu diesem Schritt entschieden“, wird Virkus zitiert. Präsident Rainer Bonhof sagt: „Wir sind in den Gremien der geeinten Meinung, dass wir uns für die zukünftige Ausrichtung im sportlichen Bereich anders aufstellen wollen.“

Virkus, 58, war dreieinhalb Jahre lang Sportgeschäftsführer und damit der sportlich Verantwortliche bei der Borussia. In den vergangenen Monaten und erst recht seit der Trennung vom Trainer Gerardo Seoane vor zwei Wochen haben sich der öffentliche Fokus und die Unzufriedenheit der Fans zunehmend auf den gebürtigen Mönchengladbacher fokussiert. Virkus war bei der Borussia 32 Jahre lang Jugendtrainer, Internatsleiter und Nachwuchskoordinator gewesen, ehe er Anfang 2022 nach dem Rücktritt des langjährigen, erfolgreichen Managers Max Eberl in die Bresche sprang und dessen Amt des Sportgeschäftsführers übernahm.

Interimstrainer Eugen Polanski wird die Mannschaft noch im Heimspiel gegen Freiburg betreuen – und dann?

Die dreieinhalb Spielzeiten unter Virkus’ Ägide beendete Gladbach auf den Plätzen zehn, zehn, vierzehn und zehn. Ein sportlicher Fortschritt war über den gesamten Zeitraum nicht zu erkennen. Mit Adi Hütter, Daniel Farke und Gerardo Seoane scheiterten gleich drei Trainer am erhofften Turnaround. Nach den ersten drei Spielen in dieser Saison mit einem Remis und zwei Niederlagen trennte sich der Klub von Seoane, nach zwei weiteren Spielen mit einem Remis und einer Niederlage trat nun Virkus selbst zurück. Zuvor hatte er für den Geschmack Vieler zu lange an Seoane festgehalten.

Damit sind gleich beide entscheidenden Positionen im sportlichen Bereich bei der Borussia vakant. Beim 1:1 in Leverkusen und dem 4:6 gegen Frankfurt stand als Interimstrainer der vorherige Gladbacher U23-Coach Eugen Polanski am Spielfeldrand. Er wird die Mannschaft auch am kommenden Sonntagabend im Heimspiel gegen den SC Freiburg betreuen. Anschließend soll entschieden werden, ob Polanski Trainer bleibt oder ob Gladbach einen neuen Coach für die Bundesliga-Mannschaft sucht.

Als möglicher Nachfolger für den zurückgetretenen Virkus gilt Medien zufolge unter anderem der Sportvorstand des Zweitligisten SV Elversberg, Nils-Ole Book. Der 39-Jährige ist im Saarland seit sieben Jahren im Amt und hat den Klub von der vierten Liga in die Spitzengruppe der zweiten Liga geführt.

Die jahrelange Krise der Borussia seit den Nach-und-Nach-Weggängen des Trainers Marco Rose, des Managers Eberl und des Finanzvorstands Stephan Schippers hat sich durch die sportliche Misserfolgsserie immer weiter verschärft. Der Druck auf Virkus ist immer größer geworden. Saisonübergreifend hat die Mannschaft seit zwölf Spielen nicht mehr gewonnen. Der letzte Bundesliga-Sieg, ein 1:0 gegen RB Leipzig, datiert vom 29. März. Als Gladbach zuletzt einmal zwölf Bundesligaspiele nacheinander nicht gewonnen hatte, trat in der Saison 2006/07 der Trainer Jupp Heynckes zurück.

Nach dem kommenden Spiel gegen Freiburg wird die Bundesliga-Saison für Länderspiele kurz unterbrochen. Am übernächsten Wochenende ist deshalb kein Spiel. In dieser kurzen Phase wird sich Gladbach neu aufstellen müssen. Der Aufsichtsratsvorsitzende Michael Hollmann sagt: „Präsidium, Aufsichtsrat und Geschäftsführung sind in Abstimmung über die nächsten Schritte und das weitere Vorgehen.“