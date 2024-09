Mönchengladbachs 1:0 gegen Union:Der Geist mit der Brechstange

Dass Borussia Mönchengladbach nach sieben Monaten und vier Tagen mal wieder ein Heimspiel gewonnen hat, lässt sich an drei mehr oder weniger zufälligen Faktoren festmachen: Erst traf Union Berlins Belgier Yorbe Vertessen in der 86. Minute nur den Pfosten, dann entschied sich der Schiedsrichter Daniel Schlager, recht großzügig erscheinende acht Minuten nachspielen zu lassen – und genau dies nutzte schließlich Gladbachs Tscheche Tomas Cvancara nach einer Flanke von Robin Hack in der 96. Minute zum goldenen und schon nicht mehr erwarteten 1:0-Kopfballsiegtreffer.

Nach dieser insgesamt recht glücklichen Fügung sagte Borussias Kapitän Julian Weigl: „Letzte Saison hätten wir so ein Spiel noch verloren, doch jetzt herrscht bei uns ein anderer Spirit.“

Der Teamgeist kann den Zufall kitzeln, und Glück kann man erzwingen, schon klar, aber wenn sogar Gladbachs Sportvorstand Roland Virkus sagt: „Wir müssen uns für diesen Sieg nicht entschuldigen“ – dann wird doch deutlich, wie glücklich der Erfolg letztlich war. Virkus vermied allerdings den Begriff glücklich und sprach lieber grinsend von einem „dreckigen Sieg“.

Übertrieben hygienische Ansprüche hat ein Fußballpublikum nun ohnehin nicht, wenn es ums Gewinnen geht. Borussias Fans rümpften nach dem Schlusspfiff jedenfalls nicht die Nasen. Den Schweizer Trainer Gerardo Seoane hat auch noch nie jemand mit der Waschfrau Klementine verwechselt. Während die einstige Ariel-Ikone im Werbefernsehen wirkte, wurde Seoane Ende der Siebziger Jahre in Luzern geboren. Klementine trug stets eine weiße Latzhose, Seoane trägt meistens Dunkel.

Nun firmieren unter dreckig und schmerzhaft fußballerische Stilmittel, die man moralisch niemandem vorwerfen darf, denn sie bedeuten im metaphorischen Sinne eigentlich nur, dass man es dem Gegner so unangenehm wie möglich machen will. Gladbachs Präsident Rainer Bonhof hat jedenfalls nicht zur Gewalt aufgerufen, als er in der Sommerpause hoffnungsvoll sagte, man wolle bei der Bundesliga-Konkurrenz in dieser Saison wieder einen gewissen Respekt vor Gastspielen im Borussia-Park schüren, indem man ihnen demonstriere, „dass man da Aua kriegen kann“.

‚Aua‘ bekam in Mönchengladbach oft nur das Heimpublikum

Mit dieser Formulierung hat Bonhof eigentlich nur den Wunsch geäußert, dass seine Borussia bei Heimspielen endlich wieder eine aus dem Selbstvertrauen vor heimischem Publikum hervorgehende Souveränität und Kompromisslosigkeit demonstriert – aber in dieser Hinsicht war auch der 1:0-Sieg gegen Union nur bedingt überzeugend. Gegen die selbsternannten Berliner Eisernen benötigten die Borussen nämlich eine Brechstange, die ihnen der Schiedsrichter Schlager mit seiner langen Nachspielzeit gewissermaßen erst in die Hand gedrückt hat. „Dafür habe ich wenig Verständnis“, sagte Unions Trainer Bo Svensson über eine achtminütige Verlängerung, die in einem von VAR-Entscheidungen ebenso wie bis dahin von Treffern freien Spiel bloß aus zwei verletzungsbedingten Unterbrechungen hervorgegangen war.

Für eisern verteidigende Berliner war es die erste Saisonniederlage, für Gladbach der erste Heimsieg seit einem 5:2 gegen Bochum am 24. Februar. Die Fans im Borussia-Park werden schon länger kaum mehr verwöhnt. Mit nur fünf Heimsiegen war Gladbach in der vergangenen Bundesliga-Saison die drittschlechteste Heimmannschaft. ‚Aua‘ bekam in Mönchengladbach statt der Kontrahenten oft nur das Heimpublikum.

Vorläufige Linderung bedeutet der Sieg auch für Seoane, der mit einer zweiten Saison als Gladbacher Trainer die Gelegenheit erhält, die erste Saison mit eher kümmerlichen 34 Punkten auf einem eher enttäuschenden 14. Platz wiedergutzumachen. Mit drei Niederlagen in den ersten vier Spielen war der Auftakt in diese neue Spielzeit allerdings auch schon wieder schwierig geworden, da hilft das 1:0 gegen Union durchaus weiter.

Für Sportchef Virkus ist der Sieg in übertragenem Sinne der verdiente Lohn für drei gute Leistungen gegen die Champions-League-Teilnehmer Leverkusen, Stuttgart und Frankfurt, gegen die man allerdings sämtlich verloren hat. „Da haben wir dreimal ordentlich gespielt, aber keinen Punkt geholt – umso wichtiger ist dieser Sieg jetzt für das Selbstvertrauen.“ Und das wiederum ist dann gut für den Spirit.