In vermutlich angetrunkenem Zustand verrät Florian Neuhaus auf Mallorca sein üppiges Gehalt – und verhöhnt damit Gladbachs Manager Roland Virkus.

Von Ulrich Hartmann, Mönchengladbach

Der ehemalige Nationalspieler Florian Neuhaus hatte seinem Fußballverein Borussia Mönchengladbach in den vergangenen zwei Jahren rein sportlich nicht mehr allzu viel zu geben. Nun aber hat er dem Bundesligisten vielleicht sogar explizit geschadet. In einem von Fans mitgeschnittenen und im Internet veröffentlichten Video hat Neuhaus – in vermutlich angetrunkenem Zustand – sein recht hohes Gehalt von demnach „vier Millionen“ Euro im Jahr verraten.