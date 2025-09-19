Zum Hauptinhalt springen

Borussia MönchengladbachEs moppert gegen den Chef

Lesezeit: 4 Min.

Maue Bilanz nach dreieinhalb Jahren Dienstzeit als Sportchef: Roland Virkus rückt bei Borussia Mönchengladbach zunehmend ins Zentrum der Kritik.
(Foto: David Inderlied/dpa)

Drei Trainer sind zuletzt am Versuch gescheitert, die Schmerzen bei Borussia Mönchengladbach zu lindern. Deshalb geht der Blick zwangsläufig zu Sportchef Roland Virkus, dessen Bilanz mäßig ist.

Von Ulrich Hartmann, Mönchengladbach

Neuerdings bäumt sich vor dem Haupteingang zum Borussia-Park ein prachtvolles Pferd auf. Die viereinhalb Meter hohe und sechseinhalb Tonnen schwere Bronzestatue wurde Anfang August feierlich enthüllt. Anlass war der 125. Geburtstag von Borussia Mönchengladbach. Das beeindruckende Denkmal soll die Geschichte und die Identität jenes Klubs sichtbar machen, dessen legendäre Meistermannschaft in den Siebzigerjahren als „Fohlenelf“ berühmt wurde. Die Geschichte und die Identität dieses Fußballvereins sind in der Tat gefühlt mindestens viereinhalb Meter hoch und sechseinhalb Tonnen schwer.

