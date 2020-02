Als Lars Stindl hinterher über sein zweites Tor des Nachmittags sprach, nahm er mit Selbstironie gerne auf, was ihm zuvor zugetragen worden war. Von seiner Frau berichtete er und darüber, was sie ihm mitgeteilt habe zu seiner Ballannahme mit der rechten Fußspitze und dem Rücken zum Tor, seiner Drehung um Augsburgs Raphael Framberger und seinem Linksschuss zum zwischenzeitlichen 3:1 für Mönchengladbach. "Der alte Mann ist noch beweglich", habe seine Frau dazu gesagt, erzählte Stindl und lächelte.

Es war vor allem auch das am Ende entscheidende Tor gewesen, das der Kapitän beim 3:2 (0:0)-Erfolg der Borussia mit der Geschmeidigkeit eines sehr beweglichen 31-Jährigen erzielt hatte (79.). Verholfen hatte er seinem Verein mit seiner Pirouette nicht nur dazu, dass sich dieser immer mehr als Aspirant auf die Champions League etabliert, sondern auch zu einer Premiere. Nie zuvor hatte Gladbach in Augsburg in der Bundesliga gewonnen. Nun klappte es im neunten Anlauf, und Stindl durfte sich auch deshalb als alter Mann des Tages fühlen, weil ihm bereits das 2:0 gelungen (53.) war.

Der zweite Mann des Tages, der mit 24 Jahren noch junge Rami Bensebaini, verzichtete nach seinem Tor zum 1:0 (49.) dagegen auf selbstironische Anmerkungen. Das lag vielleicht auch daran, dass er im Gegensatz zu Stindl eher Opfer eines Doppelpacks geworden war und ihn womöglich Sorgen um möglichen Nachwuchs beschäftigten. Gleich zwei Mal war dieser ja getroffen worden, und dass Framberger Bensebaini im Schritt zunächst mit einer Grätsche erwischte und kurz darauf auch noch den Ball aus kurzer Distanz in dessen Unterleib schoss, erfüllte schon beinahe den Tatbestand der vorsätzlichen Sabotage der Familienplanung. Tatsächlich ließ sich bei beiden Volltreffern aber keine Absicht unterstellen.

Löwen verkürzt, Finnbogasson bringt Spannung - doch Gladbach bleibt stabil

Dennoch standen die Szenen durchaus sinnbildlich für ein Spiel mit einigem Ungemach aus Gladbacher Sicht. Dass sie es dennoch gewonnen hatten, werteten sie auch als Ausdruck einer zunehmenden Reife. "Wir sind mittlerweile nicht mehr so instabil wie in den letzten Jahren. Wir haben uns da weiterentwickelt und bleiben stabil im Kopf", befand Jonas Hofmann. Er bezog sich damit auf die entschlossene Gegenwehr in den teils wilden Phasen eines Spiels, das sich in der ersten Halbzeit nicht über den Rang eines Langweilers hinausbewegt hatte und in der zweiten Halbzeit nach Alassane Pleas Einwechslung und weiteren Gladbacher Umstellungen plötzlich als Actionfilm daherkam. Eine gute halbe Stunde nach dem Schlusspfiff hielt der Samstag auch noch einen Feueralarm bereit, weshalb das Stadion vorübergehend für mehr als 30 Minuten geräumt werden musste und die Pressekonferenz ausfiel.

Dass Hofmann auf den Entwicklungsprozess der Borussia verwies, hatte auch mit den Augsburgern zu tun, die zunächst durch Eduard Löwen bei dessen Startelfdebüt auf 1:2 verkürzten (57.), ehe Alfred Finnbogason mit seinem 2:3 (83.) der Borussia eine knifflige Schlussphase einbrockte. Dass die Gäste diese aber überstanden und zuvor bereits nach dem zwischenzeitlichen 1:2 nur gewackelt hatten, ehe sie sich durch Stindls zweites Tor vorentscheidend absetzten, wertete auch der Kapitän als Ausdruck einer Mentalität, die die Borussia zu ihren Saisonzielen tragen könne. "Wie wir uns dann gewehrt haben, das ist das, was wir brauchen, um solche Spiele, die auf der Kippe stehen, zu gewinnen", sagte Stindl. Zudem haben sie noch das jüngst ausgefallene Heimspiel gegen den 1. FC Köln in der Hinterhand. Mit einem Sieg beim Nachholtermin am 11. März kämen sie der angestrebten Teilnahme an der Champions League nach derzeitigem Stand einen weiteren guten Schritt näher.

Geht es nach Hofmann, wollen sie einen solchen schon am kommenden Samstag gegen Borussia Dortmund vollziehen und damit eine sogar noch längere Negativserie beenden als nun gegen den FCA. Die vergangenen zehn Vergleiche mit dem BVB verloren die Gladbacher allesamt. Das, sagte Hofmann, solle sich im kommenden Topspiel ändern, bestenfalls mit einem Tor von ihm gegen seinen früheren Arbeitgeber. "Ich bin heute ein bisschen neidisch", gab Hofmann mit Blick auf die Torschützen jedenfalls zu, weil er seine Chancen diesmal nicht genutzt hatte. Wobei sich sein Neid vor allem auf Stindls Doppelpack bezog, nicht auf den schmerzhaften von Bensebaini.