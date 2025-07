Giulia Gwinn verletzt sich beim Auftaktsieg gegen Polen am Innenband und fällt für die restliche EM aus. Für das deutsche Nationalteam ist das ein Schock. Doch die DFB-Frauen deuten schon an, wie sie reagieren können.

Von Anna Dreher, St. Gallen

Seine Spielerinnen waren nach dem 2:0 gegen Polen zum Auftakt in die Europameisterschaft gerade noch ausgelassen über den Rasen des Kybunpark in St. Gallen gehüpft, als Christian Wück sie zu sich holte. Die Platzansprache hielt der Bundestrainer sehr kurz – und rauschte im Schwarm mit dem Team ins Innere des Stadions, als würden sie sonst die Abfahrt des Mannschaftsbusses verpassen und müssten die 87 Kilometer zurück nach Zürich joggen. Das Ziel war die Kabine. Das Team wollte nach den ersten Tänzchen und Umarmungen dringend zu jener Spielerin, die am Freitagabend im Fokus stand: Giulia Gwinn.