Der Fisch möchte in neue Gewässer, wenn man so will – mit Verweis auf keinen ganz unwesentlichen Teil dieser Biografie: Das Arbeitsterrain des Jonas Vingegaard war nicht immer nur der Fahrradsattel. Vingegaard arbeitete jahrelang in einer dänischen Fischfabrik, frühmorgens ging es los, damit er sich nachmittags aufs Rad schwingen konnte, ehe findige Scouts den damals 20 Jahre jungen Fabrikarbeiter abwarben und in ein Rennradteam lotsten. Und so kommt es, dass der 29‑Jährige am Freitag in Nessebar zugegen sein wird, in einer bulgarischen Küstenstadt, wo die Sonne das Schwarze Meer bisweilen in zartes Rosa taucht.

Der Giro d’Italia nimmt zum Start einen mehrtägigen Exkurs, eine jahrzehntelange Tradition – immer wieder beginnen die großen Landesrundfahrten im Ausland, beim Giro war das erstmals 1966 in Monte Carlo der Fall. Ebenso traditionell fährt der Gesamtführende im Rosa Trikot – und dafür steht Vingegaard nicht nur bei Beobachtern und Buchmachern Hochhaus-hoch im Kurs. Das rosa Leibchen soll unlängst Familienthema bei den Vingegaards gewesen sein, seine fünfjährige Tochter Frida, „fand die Idee großartig“, dass Papa in Rosa auf den Sattel steigt, erzählte der Mann vom niederländischen Rennstall Visma-Lease a Bike selbst. Nachdem man von ihm zuletzt nur wenig vernommen hatte.

Zweiter bei der Tour de France, weitestgehend chancenlos im Zweikampf mit dem Slowenen Tadej Pogacar – eventuell dürfte diese Erkenntnis zuvorderst in Erinnerung geblieben sein zur Kartei Vingegaard 2025, der die Tour vor ein paar Jahren ja zweimal selbst gewann. Erinnert sei also betont an seinen zweiten Ritt durch Südeuropa, nur Wochen später, als er – in Abwesenheit des Tour-Gewinners – die Spanien-Rundfahrt gewann. „Damals habe ich gemerkt, dass ich während der zweiten Rundfahrt noch stärker wurde“, sagt er. „Vielleicht funktioniert es wieder so.“

Nun, beim Giro, verzichtet Pogacar abermals, die Italien-Rundfahrt hat er ja auch schon gewonnen, 2024, ehe er in Frankreich das Double des Radsports perfekt machte. Und wer Vingegaard sprechen hört, muss nicht hineininterpretieren, dass genauso sein diesjähriger Schlachtplan lautet. Sieg beim Giro-Debüt, und dann zum Hauptakt.

In den vergangenen Jahren gewann Vingegaard fast alles, was sich im Radsport gewinnen lässt. Zweimal die Tour de France, dazu die Vuelta, zahllose Etappen, Ranglisten, Trophäen. Der Giro soll dem Vernehmen nach kein weiteres Sammelobjekt sein, mehr ein Ausbruch aus dem selbstgebauten Regelwerk. „Ich brauchte eine Veränderung“, sagt Vingegaard. „Ich wollte wieder spüren, warum ich das alles mache.“

Die Leistungen im Radsport sind kaum mehr greifbar. Vingegaard habe sich, wie er es nennt, „frei trainiert“. Kein dreifaches Höhencamp, keine minutiösen Messungen der Laktatwerte. Er werkelte stattdessen im Familienhaus in Glyngore, im Nordwesten Dänemarks, verlegte Dielen, schraubte Schränke zusammen. „Er lädt seine Batterien zu Hause auf, nicht auf 2300 Meter Höhe“, sagt seine Frau Trine Marie Vingegaard Hansen.

Zum erweiterten Favoritenkreis zählen der Österreicher Felix Gall und Egan Bernal, der 2021 gewann

Und nun also der Giro, die große Flucht nach vorn. Start in Bulgarien, Ziel in Rom, 21 Etappen, knapp 49 000 Höhenmeter. Die Strecke, berglastig, mühselig, erbarmungslos – klassisch auf Radsportler wie Vingegaard zugeschnitten. Florian Lipowitz, Remco Evenepoel und Primoz Roglic vom Team Red Bull-Bora-Hansgrohe verzichten, die deutsche Equipe geht mit der Doppelspitze Giulio Pellizzari aus Italien, immerhin Vorjahressechster, und Jay Hindley aus Australien (Giro-Sieger 2022) an den Start. Mindestens im Windschatten sind der Österreicher Felix Gall, Tour-Fünfter von 2025, und der Giro-Sieger des Jahres 2021, Egan Bernal aus Kolumbien, zu erahnen, Vorjahressieger Simon Yates aus Großbritannien hat aufgehört. Große Namen also, aber nur einer aus der Fischfabrik.

Deutsche Radsport-Afficionados kommen eventuell auch auf ihre Kosten. Der Rheinland-Pfälzer Pascal Ackermann, der beim Giro als erster und bislang einziger Deutscher 2019 das violette Trikot des besten Sprinters gewann, geht in diesem Radsportjahr für das australische Team Jayco AlUla an den Start. Ackermann oder auch Red-Bull-Mann Nico Denz (beide dreimalige Giro-Tagessieger) kommen für Etappenerfolge infrage, Ackermann im Massensprint, Denz in einer Fluchtgruppe. In der Gesamtwertung des Giros dürfte in Abwesenheit von Lipowitz kein deutscher Radfahrer eine exponierte Rolle spielen. Verblüffend wäre, falls sich ein seriöser Rivale für Vingegaard findet.

Vom Favoriten gibt es kein Lächeln, kein Pathos, nur dieses konzentrierte Einrollen, den Blick auf den Asphalt gerichtet. Der Däne spricht wenig über sich, noch weniger über die Zukunft. In Interviews klingt er wie einer, der sich selbst beschwichtigt: „Ich glaube, ich habe noch einige gute Jahre.“ Und er ergänzt: „Vielleicht auch nicht.“