Der Top-Favorit war nach der ungewohnten Niederlage verärgert und angriffslustig. "Ich musste die Arbeit am Berg komplett alleine verrichten", sagte Tadej Pogacar nach dem ersten Giro-Schlagabtausch am Samstag. Im Finale fehlte ihm daher die Kraft. Schon vor der Ziellinie in Turin habe er gewusst: "Jhonatan Narvaez ist der bessere Sprinter." Die Niederlage gegen den Ecuadorianer - und gegen Maximilian Schachmann - war für ihn nur ein kleiner Rückschlag.

Die Etappe am Sonntag "liegt uns mehr", kündigte Pogacar (UAE Team Emirates) an. Auf den 161 km von San Francesco al Campo nach Santuario di Oropa, vor allem aber auf dem Schlussanstieg will Pogacar dem Ecuadorianer Narvaez das Rosa Trikot des Gesamtführenden abnehmen - und es dann bis zum Ziel in Rom behalten (26. Mai).

Der Giro soll der Auftakt zum Double sein, der zweite im Sommer bei der Tour de France folgen, die der Slowene zweimal gewonnen hat. Die Beine dazu hat er, trotz der Niederlage am Samstag. Auf der Zielgeraden nach Turin waren Narvaez (Ineos Grenadiers) und der Berliner Schachmann (Bora-hansgrohe) stärker. "Du bekommst nicht so viele Chancen wie diese", sagte Narvaez nach seinem bislang größten Erfolg. Vor allem nicht gegen Pogacar.