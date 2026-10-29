Seit seinem Amtsantritt stieg Gianni Infantinos Gehalt von 1,5 auf 4,8 Millionen Franken. Jetzt zeigt sich: Dazu kamen noch „Entschädigungen und Erstattungen“. Weitere Millionenbeträge will die Fifa gar nicht erklären.

Wenn es um die Finanzen geht, werfen der Fußball-Weltverband und sein Präsident Gianni Infantino gerne mit Jubelmeldungen über Rekordzahlen um sich. Die Fußball-WM 2026 hat so viel Geld eingebracht wie keine andere zuvor! Die Einnahmen für den laufenden Vierjahreszyklus sind mit rund 15 Milliarden Dollar so hoch wie nie! Die 211 Mitgliedsländer sollen so viel Geld bekommen wie noch nie!