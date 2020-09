Auch beim 70. Fifa-Kongress, der am Freitagnachmittag virtuell stattfand, wehrte sich Gianni Infantino gegen die Vorwürfe der Schweizer Behörden. "Wir werden sehen, dass diejenigen, die diese Verschwörungstheorien aufgebracht haben und damit Schaden verursachen wollen, Opfer ihrer eigenen Pläne werden", erzählte der 50-Jährige und beteuerte gegenüber den zugeschalteten Delegierten von 211 Verbänden: "Alles ist gut." Er äußerte sich direkt zum in der Schweiz gegen ihn eröffneten Strafverfahren, in dem es unter anderem um seine geheimen Treffen mit dem Berner Bundesanwalt Michael Lauber geht. Die nicht protokollierten Dates, deren letztes alle Beteiligten sogar vergessen haben wollen, haben Lauber bereits das Amt gekostet und eine Justizaffäre in der Schweiz ausgelöst. Der Vorwurf gegen Infantino lautet unter anderem: Anstiftung zum Amtsmissbrauch.

Zum Zeitpunkt der Lauber-Treffen habe der Weltverband die Skandalzeit um seinen Vorgänger Sepp Blatter aufgearbeitet, behauptete Infantino nun, es sei daher seine "Pflicht" gewesen, den Austausch zu suchen. Unerwähnt ließ er die Tatsache, dass damals neue, massive Vorwürfe um einen von ihm noch zu Zeiten bei der Uefa signierten TV-Rechtevertrag mit korrupten Rechteagenten vorlagen, zu denen Laubers Strafbehörde ermitteln musste. In einer Mail an seinen Rechtsberater schrieb Infantino damals sogar, dass er gegenüber der Strafbehörde bei einem anstehenden Lauber-Treffen seine Sicht der Dinge klarrücken wolle.