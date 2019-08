Meißen (dpa) - Die Ukrainerin Kamila Konotop hat zum Auftakt der internationalen Olympia-Qualifikation im Gewichtheben in Meißen das wertvollste Resultat erzielt. Die 26-Jährige kam am Donnerstag beim traditionsreichen Pokal der Blauen Schwerter in der sächsischen Stadt auf 196 (Reißen 89/Stoßen 107) Kilogramm in der Klasse bis 55 Kilo und erhielt dafür 671 Punkte. Diese gehen in die Wertung für die Olympia-Qualifikation ein. Die 14 besten Männer und Frauen jeder Gewichtsklasse qualifizieren sich für die Olympischen Spiele im nächsten Jahr in Tokio.