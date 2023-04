Von Thomas Hürner und Philipp Selldorf

Einen reinhauen

TV-Bilder sind ein verlässlicher Indikator, um die Hauptfigur eines Spiels zu erkennen, ohne es komplett gesehen zu haben. Pünktlich zum Schlusspfiff einschalten - und gucken, wer im Bild ist. Am Samstag, beim 2:2 des VfL Wolfsburg gegen den FC Augsburg, war das ein kopfschüttelnder und doch erleichterter Maximilian Arnold. Der VfL- Kapitän hatte per Kopf ins eigene Tor getroffen (2.), später landete sein Elfmeterschuss im Mittellandkanal. "Ich werde mir auf der Couch einen reinhauen und dann hoffen, dass es schnell Montag wird", sagte Arnold. Dabei hatte er Glück im Unglück: Wolfsburg schaffte den späten Ausgleich, zu dem auch Arnold mit einer routinierten Leistung beitrug. Außerdem darf er sich nun zu einem erlesenen Kreis zählen. Auch Stefan Kuntz und Mario Basler haben in einem Spiel mal ein Eigentor erzielt und einen Elfmeter verschossen. Thomas Hürner

Angespornt

Detailansicht öffnen Leverkusens Florian Wirtz (rotes Trikot). (Foto: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Die Härte, in der Hansi Flick am Dienstag auf den misslungenen Auftritt von Florian Wirtz gegen Belgien reagierte, indem er den 19-Jährigen nach einer halben Stunde vom Feld nahm, war die eine Überraschung. Die andere folgte, als der Bundestrainer lakonisch meinte: "Da muss er durch." Die Erfahrung werde Wirtz noch mehr anspornen. Zu spüren bekam es der FC Schalke 04, der Wirtz am Samstag in bester Spiellaune antraf. Zum Leverkusener 3:0-Sieg trug der Maestro ein Tor und einige wertvolle Beihilfen bei. Die Schalker erlitten zwar die erste Niederlage der Rückrunde, trösteten sich aber mit der Einsicht, einer Bayer-Elf auf der Höhe ihres Könnens begegnet zu sein. "Abhaken und die nächsten beiden Spiele gewinnen", empfiehlt Mittelfeldspieler Dominik Drexler. Dann geht es gegen die Tabellennachbarn Hoffenheim und Hertha - und somit um Sein oder Nichtsein. Philipp Selldorf

100 Prozent Siege

Detailansicht öffnen St.-Pauli-Trainer Fabian Hürzeler. (Foto: Marcus Brandt/dpa)

Was für ein Wochenende für Fabian Hürzeler! Wird bloß zu überprüfen sein, ob sich Trainer des FC St. Pauli an seine eigene Richtmarke gehalten hat. Nur "zwei bis drei Bier" werde er trinken, versprach Hürzeler am Samstag - und distanzierte sich damit von der eigenen Vergangenheit, in der es nach Siegen schon mal fünf bis sechs gewesen sein sollen. Grund zum Feiern gab es für den erst 30-jährigen Coach jedenfalls: St. Pauli gelang beim 1:0 gegen Regensburg der neunte Erfolg in Serie, womit Hürzeler eine Bestmarke in der zweiten Liga aufgestellt hat. Seitdem er Ende 2022 vom Assistenten zum Chef befördert wurde, liegt seine Siegquote bei 100 Prozent. Werte, an die in Deutschland nur ein Klub rankommt: Hürzeler sympathisiert stark mit dem FC Bayern - und der hat seine Selbstdisziplin am Samstagabend ja noch auf eine harte Probe gestellt. Thomas Hürner