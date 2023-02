Von Claudio Catuogno, Anna Dreher und Philipp Selldorf

Einstand vermiest

Kleine Gesten sind oft von großer Bedeutung: Hier eine Hilfeleistung, dort ein Kompliment, und als Mitbringsel mal eine Flasche Macallan Highland Single Malt Scotch. Auch die unscheinbaren Kurzpässe von Florian Wirtz sind Gefälligkeiten der Kategorie "wenig Mühe, viel Wirkung". So hat Wirtz dem Kollegen Andrich mit einem schlichten Drei-Meter-Zuspiel das 1:0 vorgelegt, mit einem Steilpässchen die Bahn zum 2:0 bereitet und sich vor dem 3:0 für einen Doppelpass zur Verfügung gestellt. Die freundlichen Gesten bescherten Leverkusen ein 3:1 in Hoffenheim und Pellegrino Matarazzo einen miesen Einstand. Auf die Mittel des Abstiegskampfes will sich der Trainer im Abstiegskampf trotzdem nicht einlassen: "Wir sind keine Klopper-Truppe", sagte er. Wirtz dürfte es zu schätzen wissen, dass ihn keiner umgetreten hat.

Detailansicht öffnen Rot, Weiß, Blau und Gelb: Die Trikots von Leandro Barreiro (links) und den anderen Mainzern verwirrten die farblosen Augsburger um Niklas Dorsch offenbar. (Foto: Fotostand/Imago)

Bunt kickt gut

Was lacht und weint, der Narr vereint - das gilt im Fußball wie in der Fastnacht. Und so lagen am Samstag Mainzer Freude und Augsburger Frust nah beieinander. Zweimal Jae-sung Lee, einmal Karim Onisiwo hatten den Mainzer 3:1-Sieg herausgeschossen, FCA-Trainer Enrico Maaßen blieb nur, seinem Team die Narrenkappe aufzusetzen: "Wir haben auf vielen Positionen nicht die Form erreicht, die wir erreichen müssen", sagte er, "vorne, hinten, in der Mitte." Wie auch: Die Mainzer verwirrten ihre Gäste mit Fastnachtstrikots, die nicht nur in den örtlichen Fastnachtsfarben Rot, Weiß, Blau und Gelb gehalten waren, sondern zudem auf der Front ein M bildeten; Silhouetten des Doms und einer Narrenkappe waren ebenfalls eingewebt. Optische Belästigung? Klar, aber beim Karnevalsverein DFL ist offenbar alles erlaubt.

Detailansicht öffnen Münchens Lea Schüller (li.) im Duell mit Frankfurts Verena Hanshaw. (Foto: Sven Leifer/foto2press/Imago)

Wieder Zweiter

So ganz zufrieden waren die Fußballerinnen des FC Bayern nicht. Klara Bühl fand: "Spielerisch war es heute keine Glanzleistung." Lina Magull analysierte: "Es lag an den kleinen Fehlern. Wir haben schon noch ein bisschen Arbeit vor uns". Der Gegner war aber nun mal nicht irgendwer, sondern ein unangenehmer, konter- und spielstarker direkter Konkurrent. Gegen Eintracht Frankfurt ging es um die Rückeroberung von Platz zwei. Das ist den Münchnerinnen im mit 2500 Zuschauern ausverkauften Campus-Stadion dank der Tore von Glódís Viggósdóttir und Lea Schüller gelungen. Die sah nach dem 2:1 dann auch das Positive: "Wenn man aus so wenig Chancen zwei Tore macht, hat man am Ende verdient gewonnen." Der Rückstand auf Tabellenführer Wolfsburg beträgt trotzdem acht Punkte, der VfL gewann am Sonntag 3:0 gegen die SGS Essen.