Eigentlich möge er es „nicht besonders“, wenn es um seine Person gehe, erklärte Romano Schmid , obwohl er auf seine Weise wieder dazu beigetragen hatte. Selbst schuld, hätte man dem Mittelfeldmann von Werder Bremen am Samstag entgegnen können. Immerhin steuerte Schmid, 25, eine Vorlage und einen Treffer zum 2:0-Heimsieg gegen Eintracht Frankfurt bei; und sein Schlenzertor war ein nicht alltägliches Glanzstück. Seine auch sonst beachtliche Leistung wurde vom Publikum bei seiner Auswechslung mit Applaus im Stehen goutiert – die Bremer lieben ihren „Alpenmessi“ eben. Problem: Werder braucht traditionell Geld – und Schmid, der wohl beste Bremer dieser Saison, ist einer der wenigen, die Einnahmen in zweistelliger Millionenhöhe liefern könnten. Ein Verkauf im Sommer gilt als nicht ausgeschlossen. Einen „Schritt zur Seite“, versicherte Schmid, wolle er jedenfalls nicht vollziehen. Es müsse schon „nach vorn“ gehen. Mit Werder? Zarte Europapokalhoffnungen haben sie an der Weser noch. Thomas Hürner

Poulsen verleiht RB einen Ego-Boost

Yussuf Poulsen. (Foto: Maja Hitij/Getty Images)

Die jüngere Vergangenheit darf nun als wirklich abgearbeitet betrachtet werden, seit dem 3:1-Sieg gegen die TSG 1899 Hoffenheim. In der Kurve, in der die treuesten Anhänger von RB Leipzig stehen, wurde ein Transparent aufgespannt, das dem Dank an Marco Rose gewidmet war. Der gebürtige Leipziger war vergangene Woche freigestellt und durch Zsolt Löw ersetzt worden. Der Sieg sei ein „Selbstbewusstseins-Boost“ für die Mannschaft gewesen, freute sich Yussuf Poulsen, der das 3:1 und damit seinen ersten Bundesligatreffer seit mehr als einem Jahr schoss (84.). Die weiteren Leipziger Treffer erzielten Benjamin Sesko (24.) und Ridle Baku (43.) nach der Hoffenheimer Führung durch Tom Bischof (11.). Woran sich nicht mehr drehen lässt: an Löws Entscheidung, im Sommer seine Tätigkeit als Chefcoach aufzugeben. „Es gibt keine Chance, dass ich weitermache“, sagte der Ungar. Javier Cáceres

Chukwuemeka fühlt sich in Freiburg fabelhaft

Carney Chukwuemeka. (Foto: Tom Weller/dpa)

Drei Dinge hat Borussia Dortmund beim 4:1-Sieg in Freiburg gewonnen: ein Spiel, neue Hoffnung aufs internationale Geschäft und die Aussicht auf einen großen Spielmacher namens Carney Chukwuemeka. Als Sohn nigerianischer Eltern im österreichischen Eisenstadt geboren und noch als Kleinkind mit der Familie ins englische Northampton umgezogen, wurde der 21-Jährige bei Aston Villa ausgebildet, wechselte für 18 Millionen Euro zum FC Chelsea und ist seit zwei Monaten als Leihgabe beim BVB. In dieser Zeit hat er drei Spiele verletzt versäumt und in vier Einsätzen insgesamt bloß 65 Minuten gespielt. Schon schien die Kaufoption von kolportierten 35 Millionen Euro im Sommer für den BVB kein Thema zu werden, bis Chukwuemeka nun beim Startelfdebüt in Freiburg umso eindrucksvoller aufspielte. Er erzielte das 2:0 und legte fabelhaft mit dem vorletzten Pass auf Julian Brandt dessen Assist für Serhou Guirassys 3:0 auf. „Amazing“ fand es Chukwuemeka im Breisgau. Am Mittwoch spielt Dortmund in Barcelona. Ulrich Hartmann

Fabian Reese fühlt sich in Berlin pudelwohl

Fabian Reese. (Foto: Pau Barrena/Getty Images)

Wie groß der Gefallen ist, den Hertha BSC dem Hamburger SV am Samstag getan hat, wird sich erst am Ende der Saison erweisen. Groß ist er allemal. Hertha siegte beim 1. FC Köln 1:0 und verschaffte dem HSV damit vielleicht sogar die entscheidenden Geländegewinne gegenüber einem Aufstiegsrivalen. Hertha half sich natürlich in erster Linie selbst; die sehr reale Abstiegsgefahr ist nach drei Siegen in Serie erst einmal gebannt. Das Siegtor war stupend: Fabian Reese nahm den Ball fast an der rechten Eckfahne auf, zog nach innen, und setzte den Ball an die Innenseite des linken Pfostens. Reese nährte danach die Hoffnungen der Berliner auf seinen Verbleib: Er habe einen Vertrag bis 2028 und in Stefan Leitl seinen „Lieblingstrainer an der Seite“, sie hatten schon mal in Fürth zusammengearbeitet. Er fühle sich in der Stadt „pudelwohl“. Man könnte meinen, man sieht es ihm an: an der Frisur. Javier Cáceres