Der Fall Modeste

Anthony Modeste widerfuhr ein besonderes Glück: Der Mittelstürmer des 1. FC Köln durfte am Dienstagabend, nach einem halben Jahr, endlich mal wieder in der Startelf spielen. Und dann schoss er gleich ein Pflichtspieltor - es war sogar der Siegtreffer. Hinterher bildete er aus den Daumen und Zeigefingern beider Hände seine berühmte Torbrille. Die war in Köln schon fast aus der Mode geraten. Der Treffer zum 1:0-Sieg gegen den Zweitligisten VfL Osnabrück war ein vorsichtiges Signal, jedoch erst im letzten Spiel jenes Jahres 2020, in dem sich der 32 Jahre alte Franzose längst wieder als Bundesliga-Größe etablieren wollte. Dieses Vorhaben ist auf 2021 verschoben. Dann spielt Köln dank Modeste auch erstmals nach drei Jahren wieder im Pokal-Achtelfinale mit.

Der Fall Modeste ist der Fall einer seltsamen Verwandlung: Im Sommer 2017 hatte der 1. FC Köln einen Mittelstürmer nach China verkauft, der 25 Treffer binnen einer Saison geschossen hatte und einem Klub in Tianjin 29 Millionen Euro Ablöse wert war. Ende 2018 erhielt Köln einen Spieler zurück, der seither wechselweise unter Oberschenkel-, Adduktoren-, Knie- und Rücken-Problemen litt, den Tod seines Vaters verkraften musste und aus früheren Hoffenheimer Zeiten wusste, dass Kölns Trainer Markus Gisdol, 2019 gekommen, nie sein größter Fan werden würde. In Interviews betonte Modeste, er sei auch nur ein Mensch. Das ist im Profifußball nie eine verheißungsvolle Formulierung.

In der Saison 2019/20 schoss Modeste in 27 Einsätzen nur vier Tore, in der aktuellen Saison ist er in vier Spielen bislang nur 76 Minuten zum Einsatz gekommen. "Er hat es gut gemacht", lobte ihn Gisdol nach dem Pokalsieg, "er muss halt richtig fit werden." Modestes Treffer in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit war ein stattliches Zeichen. Man sollte im kommenden Jahr jedenfalls wieder mit ihm rechnen. Ulrich Hartmann

Erinnerung an Büskens

Detailansicht öffnen Zweimal am Elfmeterpunkt, einmal erfolgreich: Paul Seguin von der SpVgg Greuther Fürth. (Foto: Thomas Voelker via www.imago-images.de/imago images/Jan Huebner)

Am Ende hatte Sebastian Hoeneß, was er nicht haben wollte: "Einen Underdog, der merkt: Da geht doch etwas", haderte Hoffenheims Trainer nach der Pokal-Pleite im Elfmeterschießen gegen den Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth. Der Gegner habe die Klasse, in der Bundesliga zu bestehen, hatte Hoeneß gewarnt, und es wurde schnell klar: Das war kein taktisches Kompliment, um dem Gegner den Kopf zu vernebeln. "Wir haben dem Spiel dem Stempel aufgedrückt", befand Fürths Coach Stefan Leitl stolz: "Ich hab's genossen, was die Jungs auf den Platz gebracht haben."

Der Pokalabend hatte viele Volten, die eigentlich reichen würden, um einen Zweitligisten den Glauben zu rauben: Zunächst traf Andrej Kramaric (13.) für die TSG. Nach dem Ausgleich durch Sebastian Ernst (21.) jubelten die Fürther sogar über die Führung durch Marco Meyerhöfer (46.). Doch Kevin Akpoguma schlug zurück (49.), 2:2. Fürths Paul Seguin erlebte dann wahren Frust: In der Nachspielzeit scheiterte er mit seinem Strafstoß an Oliver Baumann. Doch im Elfmeterschießen machte er es besser, und so war es Marco Meyerhöfer, der als 18. Schütze den 7:6-Erfolg zementierte und den Fürthern den Achtelfinal-Einzug sicherte.

Damit stellen die Franken eine seltene Marke im Profi-Fußball auf: Auswärts blieb Fürth in diesem verflixten Jahr ungeschlagen. In der Liga steht Fürth deshalb auf Platz drei, Weihnachten verbringt das Team auf einem Aufstiegsplatz - und weckt so Erinnerungen an goldene Zeiten: Auch 2012 warf Fürth unter Mike Büskens erst die TSG aus dem Pokal und stieg am Ende in die Bundesliga auf. Doch über solche Ambitionen mag Leitl nicht gerne reden, es sei vielmehr eine "wunderbare Momentaufnahme", schwärmte er und kündigte an, seiner Mannschaft "maximal frei" zu geben. Maximal, das heißt in diesen Zeiten: vier Tage. Thomas Gröbner

Steffen Baumgart

Detailansicht öffnen Leidenschaftlicher Signalgeber: Steffen Baumgart. (Foto: Andreas Gora/dpa)

Im eigenen Wohnzimmer ist jedes Outfit erlaubt. Nun ist es zwar eh so, dass sich der Paderborner Trainer Steffen Baumgart wenig um sein Outfit schert, die ganzen Anzugtypen im Kollegenkreis dürften ihm eher suspekt sein. Von einem Sofahelden hatte Baumgart aber nichts, als er am Dienstagabend in seinem Wohnzimmer im Stadion An der Alten Försterei weilte: Er trug nur ein T-Shirt, während ihm in seinem heizungsfreien Zuhause die klirrende Kälte Ostberlins um die Basecap wehte.

Nun ja, der in Köpenick beheimatete Baumgart wird es schon ausgehalten haben, die offiziellen Vertreter von Union Berlin haben ihn sicher wärmstens empfangen. Baumgart hat als Union-Spieler einst ikonischen Status erlangt, seine Frau Katja leitete bis vergangenes Jahr die Fanshops des Bundesliga-Überraschungsteams. All das hinderte den Trainer aber nicht daran, seine alte Liebe in der zweiten Runde des DFB-Pokals zu hintergehen: Der Zweitligist Paderborn gewann das hitzige Spiel mit 3:2, die Tore für den SC erzielten Angreifer Sven Michel (3./36.) und Stürmer Dennis Srbeny (31.). "Es hat wirklich an allem gefehlt", analysierte der verärgerte Union-Trainer Urs Fischer. Im Berliner Tor gab Loris Karius, der vor der Saison aus Liverpool ausgeliehen wurde, beim Debüt für seinen neuen Klub keine gute Figur ab. Im Ligaalltag setzt Fischer bislang auf Andreas Luthe zwischen den Pfosten, trotzdem nahm er seine Nummer Zwei in Schutz: Karius sei mitunter "im Stich gelassen worden", sagte der Berliner Coach.

Sein Kollege Baumgart begab sich hingegen frohen Gemüts in den Weihnachtsurlaub. "Ich bleibe in Berlin", sagte der SC-Trainer, dessen Wohnung nur unweit vom Stadion An der Försterei gelegen ist, "und dann bin ich gleich auf der Suche nach einem Weihnachtsbaum." Vielleicht zieht er sich ja dafür ein Jäckchen über. Thomas Hürner