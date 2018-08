11. August 2018, 22:10 Uhr Geschichten aus Berlin Familienbande

Ein halbnackter Läufer, eine Stabhochspringerin mit Höhenangst und eine blitzgescheite Sprinterin: Ein Streifzug durch einzigartige, außergewöhnliche und bemerkenswerte Leistungen dieser Titelkämpfe.

Von Joachim Mölter

Unter Brüdern

Der Gewinner Jakob Ingebrigtsen in der Mitte mit seinen Brüdern Hendrik Ingebrigtsen (links) und Filip Ingebrigtsen. (Foto: Martin Meissner/AP)

Im 1500-Meter-Finale der Männer standen am Freitag drei Brüder am Start, die Norweger Henrik, Filip und Jakob Ingebrigtsen. Henrik, mit 27 Jahren der Älteste, hatte schon 2012 in Helsinki über diese Distanz gewonnen. Filip, 25, ging als Titelverteidiger ins Rennen, und Jakob, der Jüngste, gewann es - er wird im September erst 18. Einen jüngeren Europameister hat es noch nie gegeben. Vor kurzem verbesserte er sich auf 3:31,18 Minuten, damit hatte er seine Brüder schon überholt; in Berlin ließ er in 3:38,10 nicht nur sie hinter sich. "Er ist so routiniert gelaufen, als wäre er zehn Jahre älter als alle anderen", sagte Henrik, der Vierter geworden war in 3:38,50. "Es ist der erste von vielen Erfolgen, die noch kommen werden", glaubt Filip, der am Ende nur noch austrudelte und Zwölfter wurde (3:41,66). Die Ingebrigtsens stellten selbst die Borlée-Brüder aus Belgien in den Schatten, die ebenfalls zu dritt nach Berlin gekommen waren. Die Zwillinge Kevin und Jonathan, beide 30, holten über 400 Meter hinter dem Briten Matthew Hudson-Smith (44,78 Sekunden) sogar Silber und Bronze in 45,13 bzw. 45,19. Aber ihr Jüngster, der 25 Jahre alte Dylan, war im Halbfinale hängen geblieben. Filip Ingebrigtsen war sich auch deshalb der Bedeutung des Ereignisses sehr bewusst: "Ich war so stolz, dass ich drei Ingebrigtsens an der Startlinie eines Finales gesehen habe. Vielleicht gelingt das in 50 Jahren wieder einer anderen Familie." Beim nächsten Auftritt über 5000 Meter begann die Familenbande aber ein wenig auszufransen. Wieder war der 17-jährige Jakob nicht zu bremsen und holte sein zweites Gold, auf Platz zwei trudelte der schnauzbärtige Henrik ein. Zu einem vollständigen Familienfoto im Ziel fehlte aber einer: Bruder Filip war nicht angetreten.

Halbnackt am Rekord vorbei

Nachdem sich Mahiedine Mekhissi-Benabbad 2014 in Zürich das Trikot vor seinem Zieleinlauf runtergerissen hatte, wurde er disqualifiziert. Dieser Fehler passiert ihm 2018 nicht mehr. (Foto: Steffen Schmidt/dpa)

Bislang gab es sechs Leichtathleten, die in ihrer Disziplin vier EM-Titel in Serie geholt haben: die Speerwerfer Janis Lusis (Sowjetunion, 1962-1971) und Steve Backley, der Hürdensprinter Colin Jackson (beide Großbritannien, je 1990-2002), die Kugelstoßerin Nadeschda Tschischowa (Sowjetunion, 1966-1974), die deutsche Weitspringerin Heike Drechsler (1986-1998) sowie die Diskuswerferin Sandra Perkovic (Kroatien, 2010-2016). Der französische Hindernisläufer Mahiedine Mekhissi-Benabbad hätte der Erste sein können, der seine Disziplin fünfmal nacheinander gewinnt, aber die Chance hat er vergeben - allerdings nicht erst in Berlin, wo er in 8:31,66 Minuten zum vierten Mal seit 2010 gewann, sondern schon 2014 in Zürich. Da war der 33-Jährige im Endlauf so weit vorne, dass er sich vor dem letzten Hindernis das Trikot vom Leib riss und mit nacktem Oberkörper durchs Ziel lief. Weil seine Startnummer nicht mehr ordnungsgemäß zu sehen war, wurde er disqualifiziert. Mekhissi-Benabbad war so sauer, dass er drei Tage später zum 1500-Meter-Titel stürmte (und dabei im Übrigen Henrik Ingebrigsten auf Platz zwei verdrängte). "Ich habe etwas Historisches geschafft", sagte er nun in Berlin: "Meinen fünften EM-Titel." Bei fünf Europameisterschaften nacheinander hatte tatsächlich noch keiner gewonnen. Am Samstag zog dann Sandra Perkovic nach - die 28-Jährige schaffte das sogar in der gleichen Disziplin, dem Diskuswerfen eben.

Die weiße Fahne gehisst

Teil des neutralen Teams: die Russin Maria Lasitskene. (Foto: Hendrik Schmidt/dpa)

Vor den Titelkämpfen war viel über Russland geredet worden, das ja nicht mitmachen darf: Der Verband ist gesperrt wegen seines Dopingsystems. Nur einzelnen Athleten war die Teilnahme gestattet, wenn sie bestimmte Bedingungen erfüllt hatten; sie firmierten allerdings unter dem Kürzel ANA - Authorised Neutral Athletes, neutrale Athleten. Bei ihnen durfte nichts an Russland erinnern, keine Farbe, keine Fahne, kein Emblem, kein Schmuck, kein Nagellack, keine Tätowierung, nichts. Selbst das Färben oder Rasieren der Haare war reglementiert. Die rund 30 neutralen Russen verhielten sich weitgehend unauffällig, anstelle der Farben Weiß, Blau, Rot, trugen sie Dunkelgrün und Schwarz. Nur einmal rückte eine von ihnen in den Mittelpunkt, die Hochspringerin Maria Lasitskene bei der Siegerehrung. Für die Zwei-Meter-Springerin wurde die Hymne des europäischen Verbandes gespielt und auch dessen weiße Fahne gehisst.

Vielvölkergemeinschaft

Die Türkei geht mit Athleten unterschiedlichster Herkunft an den Start: Hier der Goldmedaillengewinner Ramil Gulijew, geboren in Baku, Aserbaidschan. (Foto: Martin Meissner/AP)

Der in der europäischen Politik derzeit so stark ausgeprägte Nationalismus spielt bei den Leichtathleten eine eher untergeordnete Rolle. Zum Beispiel in der Türkei. Das Land hatte bis zum Samstag drei Medaillen gewonnen, eine goldene über 200 Meter durch Ramil Gulijew, der ursprünglich aus Aserbaidschan stammt, eine silberne durch den 400-Meter-Hürdenläufer Yasmani Copello, der kubanischer Herkunft ist, sowie eine bronzene über 100 Meter durch Jak Ali Harvey, der in Jamaika zur Welt kam. Dazu schickte das Land die aus Kenia kommenden Kaan Kigen Özbilen und Polat Kemboi Arikan in die Rennen über 5000 und 10000 Meter der Männer sowie bei den Frauen Yasemin Can, nicht zu vergessen die gebürtige Südafrikanerin Karin Melis Mey zum Weitsprung. Eine schöne Vielvölkergemeinschaft ist das, die sich da in Berlin präsentiert.

Höhenflug mit Höhenangst

Trotz Höhenangst erfolgreich: Ekaterini Stefanidi. (Foto: Andrej Isakovic/AFP)

Auch immer wieder schön: die Geschichte der griechischen Stabhochspringerin Ekaterini Stefanidi, Olympiasiegerin, Weltmeisterin und nun zum zweiten Mal Europameisterin mit 4,85 Meter (vor ihrer Landsfrau Nikoleta Kiriakopoulou/4,80). Die 28-Jährige aus Athen leidet unter Höhenangst, wie sie mal erzählt hat, allerdings hat sie die im Griff, wenn sie sich an einem Stab festhalten kann, während sie sich vier, fünf Meter hoch in die Luft schwingt und dort schwebt. "Dann habe ich die volle Kontrolle über das, was passiert", sagt sie, "und außerdem passiert alles so schnell."

Durch die Geschichte eilen

Bereits eine Goldmedaille und einen Collegeabschluss hat die Britin Dina Asher-Smith in der Tasche, zwei weitere Siege könnten bei der EM noch folgen. (Foto: Stephen Pond/Getty Images)

Apropos schnell: Die schnellste Frau Großbritanniens hatte bei diesen Titelkämpfen die besten Aussichten, als erfolgreichste Teilnehmerin nach Hause zu fahren. Dina Asher-Smith, erst 22 Jahre alt und schon mit abgeschlossenem Geschichtsstudium am King's College zu London, einer der renommiertesten Hochschulen Europas, kam nach Berlin, um dort selbst ein kleines bisschen Leichtathletik-Geschichte zu schreiben. Die Landesrekordlerin über 100 und 200 Meter holte in beiden Rennen den Titel und verbesserte ihre eigene Marken auf 10,85 und 21,89 Sekunden. Mit diesen Leistungen ist sie der Anker der britischen 4x100-Meter-Staffel, die am Sonntagabend ebenfalls aussichtsreich ins Rennen geht. Drei Medaillen bei ein und denselben Europameisterschaften sind zwar nicht einzigartig, kommen aber auch nicht alle Tage vor. Zuletzt gelang das dem Franzosen Christoph Lemaitre, der 2010 über 100, 200 und 4x100 Meter jeweils Erster war.

Erfolge zur Stoßzeit

Die polnischen Athlethen gewinnen am liebsten im Doppel, denn so lässt es sich noch besser feiern: Der Goldgewinner im Hammerwurf Wojciech Nowicki (links) mit dem zweitplatzierten Pawel Fajdek. (Foto: Andrej Isakovic/AFP)

Seltenheitswert hat schließlich auch das Double-Double der starken Polen: Innerhalb von wenigen Minuten sorgten am vergangenen Dienstag erst die Hammerwerfer Wojciech Nowicki und Pawel Fajdek und dann die Kugelstoßer Michal Haratyk und Konrad Buckowiecki für Doppelsiege. Die Erfolge beim Stoßen und Werfen sind kein Zufall im östlichen Nachbarland: Am Tag darauf holte Paulina Guba den dritten Titel für Polen, auch sie war im Kugelstoßen erfolgreich. In dieser Disziplin hatten übrigens jeweils Deutsche das Nachsehen, David Storl bei den Männern und Christina Schwanitz bei den Frauen. Aber es ist ja keine deutsche Meisterschaft, die da in Berlin stattfindet, sondern eine europäische. Da muss man auch mal was abgeben.