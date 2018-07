29. Juli 2018, 20:03 Uhr Geraint Thomas Triumph des Pinguins

Geraint Thomas gewinnt die 105. Auflage der Tour de France. Für Team Sky ist es der sechste Tour-Erfolg bei den vergangenen sieben Rundfahrten.

Thomas arbeitet stets gewissenhaft, vertraut der kühlen Rennplanung mehr als dem Gefühl - und spiegelt damit die Firmenphilosophie der Equipe.

Teamchef David Brailsford hat es geschafft, sich Tour-Sieger am Computer zu züchten, mit einem Heer an Experten und strengem Regiment.

Von Johannes Knuth , Paris

Am Samstag, nach 3500 Kilometern und drei Wochen im Sattel, ließ sich der Radprofi Geraint Thomas dann kurz vor dem Triumph doch noch überraschen. Er war gerade Dritter geworden beim Zeitfahren in Espelette. Dann nahm ihn plötzlich seine Frau in Empfang, sie hatte ihm nichts von ihrer Anreise erzählt. "Das hat es noch schlimmer gemacht", scherzte Thomas später; er meinte die Emotionen, die er so lange von sich ferngehalten hatte und die ihn nun heftig überrollten. "Das letzte Mal, als ich geweint habe", sagte er, "war bei meiner Hochzeit." Dem Vernehmen nach übrigens ebenfalls vor Freude. Es war also wahrhaftig ein Mensch, der sich dann am Sonntag auf zeremoniellen Schlussetappe nach Paris hochleben ließ. Mit Emotionen! Kaum zu glauben bei dieser kühlen Stärke, mit der Thomas in den vergangenen Wochen durch Frankreich gefahren war. Man hatte sich schon ausgemalt, wie der 32-Jährige wohl jubeln würde: Womöglich würde er dem Publikum auf den Champs-Élysées mit einer hochgezogenen Augenbraue zuwinken, Blumen in Empfang nehmen, die in seinen kalten Händen sofort verwelkten ... Aber dann: Tränen, heul, schluchz! "Es fühlt sich noch alles surreal an", sagte Thomas, als er, mit Glückwünschen überhäuft im Ziel stand, als erster Waliser, der das wichtigste Radrennen der Welt gewann. Seine mechanische Arbeitsweise hatte dann doch mehr die Firmenphilosophie seiner Sky-Equipe gespiegelt, weniger sein Naturell.

Auch wenn der neue Tour-Dominator schon für das steht, was Sky ausmacht. Und einiges über die Generation erzählt, die mittlerweile über die Szene herrscht.

"Ich wäre so oder so Zweiter geworden", sagt Tom Dumoulin

Sky hatte Thomas in den vergangenen Jahren im Schatten der vier Tour-Siege geschult, die sein Teamgefährte Christopher Froome den Briten beschafft hatte. Thomas gewann im Juni die Dauphiné, die Tour-Generalprobe, reiste als Co-Kapitän nach Frankreich. Sollte Froome schwächeln, der den Giro in den Knochen hatte, stünde Thomas bereit. Und tatsächlich: Froome stürzte auf der ersten Etappe, verlor weiter Zeit, auch die Konkurrenz stürzte, hatte Defekte. Thomas zog derweil unbeeindruckt durchs Land, ließ die Schmähungen gegen sein affärenumtostes Team über sich ergehen. Er gewann die erste Bergetappe in den Alpen, auch die zweite in Alpe d'Huez. "Das hat mir einen enormen Schub gegeben", erinnerte er sich am Wochenende; auch wenn er beteuerte, dass er bis zum Wochenende nicht so recht an seinen Sieg geglaubt habe. Aber das musste man ihm nicht zwingend glauben.

"Geraint war in der Form seines Lebens", sagte der Niederländer Tom Dumoulin, der am Samstag das Zeitfahren gewonnen hatte und schließlich Gesamtzweiter wurde. "Er hatte in den Bergen noch Reserven." Froome, der am Samstag den Emporkömmling Primoz Roglic vom dritten Platz im Klassement verdrängte, befand: "Es macht mich wirklich stolz, dass ich Teil von Geraints Sieg war." Er habe schon in den Alpen gespürt, dass sein ewiger Adjutant diesmal stärker war, sagte Froome, so sei halt der Sport. Hatte Froome sich mit dem Giro überhoben, den er im Mai unter großen Qualen gewonnen hatte? Wirkte sein undurchsichtiger Freispruch in seiner Salbutamol-Affäre nach, die Pfiffe gegen sein Team? "Diese Negativität hat unser Team noch näher zusammengebracht", sagte Froome nur, "es hat sich ein bisschen angefühlt, als würden wir gegen den Rest der Welt kämpfen."