Warnung an Uefa wegen Sanktionsdrohungen

Der spanische Richter Manuel Ruiz de Lara hat der Europäischen Fußball-Union (Uefa) ein Ultimatum von fünf Tagen gestellt, um ihre Sanktionsdrohungen gegen die Gründungsmitglieder der umstrittenen, bisher nicht realisierten Superliga zurückzunehmen. Dies müsse die Uefa auf ihrer Internetseite offiziell mitteilen, hieß es. Anderenfalls müsse Uefa-Präsident Aleksander Ceferin mit einer Anklage "wegen Nichtbeachtung eines richterlichen Urteils" rechnen, berichtete die spanische Sportzeitung Marca unter Berufung auf die Entscheidung eines Handelsgerichts in Madrid vom Montag.

Der Richter habe es als unzureichend bezeichnet, dass die Uefa ihre Drohung, die Klubs von Wettbewerben wie der Champions League auszuschließen, nur außer Kraft gesetzt habe. Welche Auswirkungen die Gerichtsentscheidung auf die Uefa und Ceferin haben, war zunächst unklar.

Derselbe Richter hatte bereits im April dem Weltverband Fifa und der Uefa sowie deren angeschlossenen Organisationen und Ligen jedwede Sanktion oder andere Maßnahmen gegen die zwölf Gründervereine der Superliga untersagt. Im Mai rief der Richter dann den Europäischen Gerichtshof an. Der EuGH möge klären, ob die Fifa und die Uefa Monopolstellungen bei internationalen Klubwettkämpfen ausüben, die gegen EU-Recht verstoßen.

Zwölf europäische Topvereine, darunter sechs aus der englischen Premier League, hatten Mitte April mit der Veröffentlichung ihrer Superleague-Pläne ganz Fußball-Europa geschockt. Die Superliga wäre in direkte Konkurrenz zur Champions League der Uefa getreten, die diese Pläne - ebenso wie auch die Fifa und etliche nationale Ligen und Verbände - scharf kritisierte. Seit dem schnellen Rückzug der englischen Klubs ist die Superliga vorerst vom Tisch. Real Madrid, der FC Barcelona und Juventus Turin halten allerdings weiter an den Plänen fest. Ihnen drohte die Uefa deshalb die inzwischen ausgesetzten Sanktionen an. Deutsche Klubs gehörten nicht zu den Superliga-Urhebern.