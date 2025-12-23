Dieses eine Bild, in dem sich die gesamte bisherige Karriere von Georgi Minoungou spiegelt, entstand bei einem Freundschaftsspiel am 18. November, Burkina Faso gegen Benin. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte erlief Minoungou einen Steilpass, ein Haken im Strafraum, Abschluss mit rechts, Tor. Er hätte nun jubelnd zur Eckfahne rennen können, wie es die meisten Fußballer wohl getan hätten. Doch er blieb stehen. Und legte seine rechte Hand auf sein rechtes Ohr und seine linke Hand auf sein linkes Auge.