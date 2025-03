Der ehemalige Schwergewichts-Weltmeister George Foreman ist tot. Der Amerikaner starb am Freitag im Alter von 76 Jahren „friedlich im Kreise seiner Lieben“, das gab die Familie am Samstag bekannt. Foreman war einer der Größten seines Sports, galt bis Oktober 1974 gar als unbesiegbar – dann verlor er im legendären „Rumble in the Jungle“ in Kinshasa gegen Muhammed Ali.